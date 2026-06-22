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Неделя больших возможностей - астролог подсказала, когда лучше принимать важные решения

Киев • УНН

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Последняя неделя июня благоприятна для финансовых решений и долгосрочных проектов. Лучшие дни для активных действий – 24-25 июня, а в конце недели возможны задержки из-за ретроградного Меркурия.

Неделя больших возможностей - астролог подсказала, когда лучше принимать важные решения

Последняя неделя июня станет благоприятной для финансовых решений, подписания договоров, важных покупок и старта долгосрочных проектов. Лучшими днями для активных действий называют 24–25 июня, тогда как в конце недели возможны задержки, технические сбои и недопонимания из-за перехода Меркурия в стационарную фазу перед ретроградным движением.

Подробнее о том, что нас ждет в этот период — специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

По астрологическому прогнозу, один из самых благоприятных периодов лета приходится именно на эту неделю. Растущая Луна, как объясняет Базиленко, может поддерживать движение вперед, принятие решений и запуск новых дел. 

Детали

Самым удачным  для важных шагов астролог называет промежуток  24–25 июня. В эти дни гармоничный аспект Венеры во Льве и Сатурна в Овне, по прогнозу, открывает возможности для финансовых договоренностей, подписания договоров, важных покупок, начала долгосрочного сотрудничества, а также серьезных решений в отношениях.

Также этот период будет благоприятным для творческих проектов и действий, которые могут иметь долгосрочный результат.

В то же время в конце недели стоит быть осторожнее. 27–29 июня Меркурий переходит в стационарную фазу перед ретроградным движением. В этот период возможны задержки, переносы планов, технические сбои, недопонимания в общении и повышенная невнимательность.

Поэтому самые важные дела лучше завершить до выходных, особенно если речь идет о документах, договоренностях, покупках или запуске новых процессов.

Отдельно Ксения Базиленко обратила внимание на середину недели. Из-за нахождения Луны в Скорпионе этот период может быть эмоционально напряженным. Могут активизироваться страхи, обиды и переживания, поэтому советуют меньше реагировать на негатив и внимательнее относиться к собственному эмоциональному состоянию.

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Астролог говорит, что эта неделя будет самой благоприятной для Овнов, Львов, Раков и Рыб.  

А особую эмоциональную осторожность стоит проявить Скорпионам в середине недели.  

В конце недели всем знакам желательно завершить самые важные дела до перехода Меркурия в стационарную фазу.

Овен

Один из самых сильных знаков недели. Гармоничный аспект Венеры и Сатурна способствует финансовым решениям, покупке недвижимости, вложению средств, созданию семьи и укреплению материального положения. Прекрасное время для долгосрочных проектов и серьезных решений.

Телец

Неделя принесет много общения, поездок, оформления документов и новых знакомств. Удачное время для обучения, рекламы и работы с информацией. В конце недели лучше избегать спешки и перегрузки.

Близнецы

На первый план выходят финансы, заработки, покупки и материальные вопросы. Возможны новые источники дохода, удачные финансовые договоренности и укрепление материального положения. Астролог советует Близнецам избегать лишних расходов во второй половине недели.

Рак

Солнце в этом знаке открывает новый личный год. Это время новых целей, планов и больших возможностей. Юпитер в Раке усиливает удачу и дает поддержку в важных начинаниях.

Лев

Для Львов эта неделя —  период внутренней силы, отдыха и завершения старых дел. Но Венера в  знаке делает их особенно привлекательными. Возможны новые чувства, финансовые возможности, инвестиции и приятные события в личной жизни. Один из самых удачных знаков недели.

Дева

Неделя принесет поддержку друзей, коллективов и единомышленников. Хороший период для совместных проектов и планов на будущее. В конце недели внимательнее стоит обратить внимание на документы и поездки и относиться к ним ответственно.

Весы

В центре внимания — карьера, статус и профессиональный рост. Возможны интересные предложения и поддержка влиятельных людей. Звезды советуют на этой неделе брать на себя ответственность.

Скорпион

В середине недели эмоциональность будет особенно высокой. Луна в Скорпионе  может поднимать старые переживания, обиды и тревоги. Поэтому не стоит принимать важные решения на эмоциях. В то же время неделя будет благоприятной для обучения, путешествий и духовного развития.

Стрелец

Время больших перемен, финансовых вопросов и переосмысления ценностей. Возможны важные решения относительно общих ресурсов, кредитов, наследства или крупных покупок. А в конце недели Стрельцам стоит быть осмотрительными и действовать осторожно. 

Козерог 

На первый план этой недели выходят отношения, партнерство и семья. Хорошее время для укрепления союза, примирения и серьезных решений в любви. Одинокие представители этого знака Зодиака могут встретить человека для долгосрочных отношений.

Водолей

Много внимания придется уделить работе, здоровью и повседневным делам. Удачное время для наведения порядка, смены режима и заботы о себе. Астролог советует на этой неделе не переутомляться и сосредоточиться на восстановлении сил.

Рыбы

Одна из самых приятных недель лета стартует для Рыб. Любовь, творчество, вдохновение, радость, дети и новые знакомства могут стать главными темами. Хорошее время для отдыха, романтики и проявления своих талантов.

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Александра Василенко

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