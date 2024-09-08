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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается борьба с масштабными пожарами

В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается борьба с масштабными пожарами

Киев  •  УНН

7 сентября 2024, 22:50  •  2598 просмотра

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В Чернобыльской зоне отчуждения горит более 2600 га леса. Задействован 561 человек и 141 единица техники, радиационный фон контролируется, ситуация под контролем.

В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается борьба с пожарами. Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, передает УНН.

Детали

Огнем сейчас охвачено более 2600 гектаров, включая Корогодское (900 га), Денисовецкое (915 га), Паришевское (250 га) и Лубянское (550 га) лесничества. Окончательная площадь будет определена после завершения ликвидации.

По информации, заместитель Министра защиты окружающей среды Сергей Власенко провел инспекцию на месте ликвидации огня, обсудив меры со спасателями и лесоводами. В тушении пожаров задействованы 561 человек и 141 единица техники, из них 431 человек и 106 единиц техники - от ГСЧС.

Пожары в Лубянском и Корогодском лесничествах локализованы, в Денисовецком продолжается сильное задымление с минной опасностью; пиротехники ликвидировали четыре взрывоопасных предмета. В Паришевском лесничестве также привлечены саперы ВСУ.

Радиационный фон контролируется автоматизированной системой на 39 пунктах, передавая данные каждый час. Угроза объектам критической инфраструктуры отсутствует, ситуация контролируемая.

У Чорнобильській зоні горить 20 га лісової підстилки. У Київській ОВА запевняють - радіаційний фон у межах норми3 сентября 2024, 15:25 • 15287 просмотров

Юлия Котвицкая

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