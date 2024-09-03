В Чернобыльской зоне горит 20 га лесной подстилки. В Киевской ОГА уверяют - радиационный фон в пределах нормы

На территории зоны отчуждения горит лесная подстилка на площади около 20 га. Для предотвращения распространения пожара привлечены спасательные подразделения и техника. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

"По оперативной информации ГУ ГСЧС Украины в Киевской области в Чернобыльской зоне наблюдается горение на площади ориентировочно 20 га. Для предотвращения распространения пожара привлечены спасательные подразделения и техника.

Принимаются все необходимые меры для локализации и дальнейшей ликвидации пожара. Проводятся замеры радиационного фона, сейчас он в пределах нормы", - сообщил Кравченко.

По его словам, Киевская областная военная администрация совместно со всеми ответственными службами держит ситуацию на контроле.

"Обращаем внимание жителей области, что из-за пожара, который возник, а также в связи с тлением торфяников в Броварском районе Киевской области, может наблюдаться задымление воздуха. Поэтому рекомендуем не находиться длительное время на улице и закрывать окна. Обо всех изменениях буду информировать оперативно", - резюмировал Кравченко.

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