В Киевской области горят торфяники: обнаружили три очага возгорания
Киев • УНН
На Киевщине обнаружено 3 очага возгорания торфа. В Броварском районе продолжается ликвидация пожара на площади 15,7 га, задействовано 75 спасателей и 21 единица техники.
В Киевской области выявлено 3 очага возгорания торфяников. В Броварском районе продолжается ликвидация пожара на площади 15,7 га, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.
Детали
"На Киевщине горят торфяники! Специалисты ГСЧС обнаружили 3 очага возгорания торфа в области. Продолжается ликвидация в Броварском районе, площадь составляет 15,7 га отдельными очагами", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.
К ликвидации пожара задействовано 75 человек личного состава и 21 единица техники.
Дополнение
Это сообщение появилось на фоне информации об ухудшении качества воздуха в Киеве.
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