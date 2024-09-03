В Киевской области горят торфяники: обнаружили три очага возгорания

В Киевской области выявлено 3 очага возгорания торфяников. В Броварском районе продолжается ликвидация пожара на площади 15,7 га, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.

Детали

"На Киевщине горят торфяники! Специалисты ГСЧС обнаружили 3 очага возгорания торфа в области. Продолжается ликвидация в Броварском районе, площадь составляет 15,7 га отдельными очагами", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

К ликвидации пожара задействовано 75 человек личного состава и 21 единица техники.

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Это сообщение появилось на фоне информации об ухудшении качества воздуха в Киеве.

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