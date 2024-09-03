В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров в экосистемах
Киев • УНН
В Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха из-за пожаров в экосистемах, в частности горения торфа на Киевщине. КГГА рекомендует закрыть окна и избегать длительных прогулок на открытом воздухе.
В Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха из-за пожаров в экосистемах, в частности горения торфа на Киевщине, сообщили во вторник в КГГА, передает УНН.
Отмечается, что по состоянию на 08:00 3 сентября уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве средний. Радиационный фон во всем городе - в норме.
Как указали в КГГА, вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистемах. В частности - горение торфа в 6 очагах общей площадью 3,74 га в Броварском районе Киевской области.
Также пожары являются возможной причиной неприятного запаха в столице.
В случае появления задымленности в КГГА рекомендовали:
- закрыть окна;
- отказаться от долгих прогулок и физической активности на открытом воздухе.
Следить за текущим состоянием качества воздуха можна по ссылке и в приложении Киев Цифровой.
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