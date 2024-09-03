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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров в экосистемах

В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров в экосистемах

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 07:12  •  6164 просмотра

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В Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха из-за пожаров в экосистемах, в частности горения торфа на Киевщине. КГГА рекомендует закрыть окна и избегать длительных прогулок на открытом воздухе.

В Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха из-за пожаров в экосистемах, в частности горения торфа на Киевщине, сообщили во вторник в КГГА, передает УНН

Отмечается, что по состоянию на 08:00 3 сентября уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве средний. Радиационный фон во всем городе - в норме.

Как указали в КГГА, вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистемах. В частности - горение торфа в 6 очагах общей площадью 3,74 га в Броварском районе Киевской области.

Также пожары являются возможной причиной неприятного запаха в столице.

В случае появления задымленности в КГГА рекомендовали:

  • закрыть окна;
  • отказаться от долгих прогулок и физической активности на открытом воздухе.

 Следить за текущим состоянием качества воздуха можна по ссылке и в приложении Киев Цифровой.

Ворожі обстріли спричинили пожежу на торф'яниках на Чернігівщині26 августа 2024, 11:34 • 28896 просмотров

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