Вражеские обстрелы вызвали пожар на торфяниках в Черниговской области
Киев • УНН
Из-за обстрелов в Сновской громаде Черниговской области возник пожар на торфяниках. В течение суток российские войска атаковали пять сел в четырех приграничных общинах Черниговщины.
В приграничной Сновской громаде в Черниговской области из-за вражеских обстрелов пожар перекинулся на торфяники. Об этом сообщил Сновский городской совет в Facebook, пишет УНН.
Детали
"В связи с обстрелами врагом пограничья произошло возгорание сухой травы. Сейчас огонь перекинулся на торфяники. Из-за этого на территории Сновщины возникла задымленность. Пожар нельзя потушить из-за обстрелов агрессора. россия - террорист!" - говорится в сообщении Сновского горсовета.
По данным Северного регионального представительства ГПСУ в Facebook, армия рф в течение суток 25 августа атаковала пять сел в четырех приграничных громадах Черниговщины: Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской.
Новгород-Северская громада: пять взрывов (приходов, вероятно из миномета калибра 120 мм) в направлении села Богданово; два взрыва (приходы, вероятно из миномета калибра 120 мм) в направлении села Гремяч.
Семеновская громада: один взрыв (приход, вероятно сброс взрывного устройства с БпЛА) в направлении села Карповичи.
Сновская громада: три взрыва (приход, вероятно сброс взрывного устройства с БпЛА) в направлении села Хреновка.
Городнянская громада: один взрыв (приход, вероятно сброс взрывного устройства с БпЛА) в направлении села Полесье.
Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.
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