Вражеские обстрелы вызвали пожар на торфяниках в Черниговской области

В приграничной Сновской громаде в Черниговской области из-за вражеских обстрелов пожар перекинулся на торфяники. Об этом сообщил Сновский городской совет в Facebook, пишет УНН.

Детали

"В связи с обстрелами врагом пограничья произошло возгорание сухой травы. Сейчас огонь перекинулся на торфяники. Из-за этого на территории Сновщины возникла задымленность. Пожар нельзя потушить из-за обстрелов агрессора. россия - террорист!" - говорится в сообщении Сновского горсовета.

По данным Северного регионального представительства ГПСУ в Facebook, армия рф в течение суток 25 августа атаковала пять сел в четырех приграничных громадах Черниговщины: Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской.

Новгород-Северская громада: пять взрывов (приходов, вероятно из миномета калибра 120 мм) в направлении села Богданово; два взрыва (приходы, вероятно из миномета калибра 120 мм) в направлении села Гремяч.

Семеновская громада: один взрыв (приход, вероятно сброс взрывного устройства с БпЛА) в направлении села Карповичи.

Сновская громада: три взрыва (приход, вероятно сброс взрывного устройства с БпЛА) в направлении села Хреновка.

Городнянская громада: один взрыв (приход, вероятно сброс взрывного устройства с БпЛА) в направлении села Полесье.

Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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