Ворожі обстріли спричинили пожежу на торф'яниках на Чернігівщині
Київ • УНН
Через обстріли у Сновській громаді Чернігівської області виникла пожежа на торф'яниках. Протягом доби російські війська атакували п'ять сіл у чотирьох прикордонних громадах Чернігівщини.
У прикордонній Сновській громаді у Чернігівській області через ворожі обстріли пожежа перекинулася на торф'яники. Про це повідомила Сновська міська рада у Facebook, пише УНН.
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"У зв’язку з обстрілами ворогом прикордоння сталося загоряння сухої трави. Нині вогонь перекинувся на торф’яники. Через це на території Сновщини виникла задимленість. Пожежу не можна загасити через обстріли агресора. росія – терорист!" - ідеться у повідомленні Сновської міськради.
За даними Північного регіонального представництва ДПСУ у Facebook, армія РФ протягом доби 25 серпня атакувала п'ять сіл у чотирьох прикордонних громадах Чернігівщини: Новгород-Сіверській, Семенівській, Сновській та Городнянській.
Новгород-Сіверська громада: п'ять вибухів (приходів, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Богданове; два вибухи (приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Грем'яч.
Семенівська громада: один вибух (прихід, ймовірно скид вибухового пристрою з БпЛА) в напрямку села Карповичі.
Сновська громада: три вибухи (прихід, ймовірно скид вибухового пристрою з БпЛА) в напрямку села Хрінівка.
Городнянська громада: один вибух (прихід, ймовірно скид вибухового пристрою з БпЛА) в напрямку села Полісся.
Інформація про загиблих чи травмованих осіб внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.
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