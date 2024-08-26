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Ворожі обстріли спричинили пожежу на торф'яниках на Чернігівщині

Ворожі обстріли спричинили пожежу на торф'яниках на Чернігівщині

Київ • УНН

 • 29234 перегляди

Через обстріли у Сновській громаді Чернігівської області виникла пожежа на торф'яниках. Протягом доби російські війська атакували п'ять сіл у чотирьох прикордонних громадах Чернігівщини.

У прикордонній Сновській громаді у Чернігівській області через ворожі обстріли пожежа перекинулася на торф'яники. Про це повідомила Сновська міська рада у Facebook, пише УНН.

Деталі

"У зв’язку з обстрілами ворогом прикордоння сталося загоряння сухої трави. Нині вогонь перекинувся на торф’яники. Через це на території Сновщини виникла задимленість. Пожежу не можна загасити через обстріли агресора. росія – терорист!" - ідеться у повідомленні Сновської міськради.

За даними Північного регіонального представництва ДПСУ у Facebook, армія РФ протягом доби 25 серпня атакувала п'ять сіл у чотирьох прикордонних громадах Чернігівщини: Новгород-Сіверській, Семенівській, Сновській та Городнянській.

Новгород-Сіверська громада: п'ять вибухів (приходів, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Богданове; два вибухи (приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Грем'яч.

Семенівська громада: один вибух (прихід, ймовірно скид вибухового пристрою з БпЛА) в напрямку села Карповичі.

Сновська громада: три вибухи (прихід, ймовірно скид вибухового пристрою з БпЛА) в напрямку села Хрінівка.

Городнянська громада: один вибух (прихід, ймовірно скид вибухового пристрою з БпЛА) в напрямку села Полісся.

Інформація про загиблих чи травмованих осіб внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.

росія обстріляла 6 громад Сумщини: 60 вибухів за ніч та ранок26.08.24, 11:44 • 23026 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКримінал та НП

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