У Києві погіршилась якість повітря через пожежі в екосистемах
Київ • УНН
У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря через пожежі в екосистемах, зокрема горіння торфу на Київщині. КМДА рекомендує зачинити вікна та уникати тривалих прогулянок на відкритому повітрі.
У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря через пожежі в екосистемах, зокрема горіння торфу на Київщині, повідомили у вівторок у КМДА, передає УНН.
Зазначається, що станом на 08:00 3 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі.
Як вказали в КМДА, ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах. Зокрема – горіння торфу в 6 осередках загальною площею 3,74 га у Броварському районі Київщини.
Також пожежі є можливою причиною неприємного запаху у столиці.
У випадку появи задимленості у КМДА рекомендували:
- зачинити вікна;
- відмовитися від довгих прогулянок та фізичної активності на відкритому повітрі.
Слідкувати за поточним станом якості повітря можна за посиланням та в додатку Київ Цифровий.
Ворожі обстріли спричинили пожежу на торф'яниках на Чернігівщині26.08.24, 14:34 • 29234 перегляди