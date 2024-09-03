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На Київщині горять торфовища: виявили три осередки займання

На Київщині горять торфовища: виявили три осередки займання

Київ • УНН

 • 10573 перегляди

На Київщині виявлено 3 осередки загорання торфу. У Броварському районі триває ліквідація пожежі на площі 15,7 га, задіяно 75 рятувальників та 21 одиницю техніки.

У Київській області виявлено 3 осередки загорання торфовищ. У Броварському районі триває ліквідація пожежі на площі 15,7 га, повідомили у ДСНС України у вівторок, пише УНН.

Деталі

"На Київщині горять торфовища! Фахівці ДСНС виявили 3 осередка загорання торфу в області. Триває ліквідація у Броварському районі, площа становить 15,7 га окремими осередками", - повідомили у ДСНС у соцмережах.

До ліквідації пожежі задіяно 75 осіб особового складу та 21 одиниця техніки.

Доповнення

Це повідомлення з'явилося на тлі інформації про погіршення якості повітря у Києві.

У Києві погіршилась якість повітря через пожежі в екосистемах03.09.24, 10:12 • 25320 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НПКиївщина

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