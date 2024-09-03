На Київщині горять торфовища: виявили три осередки займання
Київ • УНН
На Київщині виявлено 3 осередки загорання торфу. У Броварському районі триває ліквідація пожежі на площі 15,7 га, задіяно 75 рятувальників та 21 одиницю техніки.
У Київській області виявлено 3 осередки загорання торфовищ. У Броварському районі триває ліквідація пожежі на площі 15,7 га, повідомили у ДСНС України у вівторок, пише УНН.
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"На Київщині горять торфовища! Фахівці ДСНС виявили 3 осередка загорання торфу в області. Триває ліквідація у Броварському районі, площа становить 15,7 га окремими осередками", - повідомили у ДСНС у соцмережах.
До ліквідації пожежі задіяно 75 осіб особового складу та 21 одиниця техніки.
Доповнення
Це повідомлення з'явилося на тлі інформації про погіршення якості повітря у Києві.
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