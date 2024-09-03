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У Чорнобильській зоні горить 20 га лісової підстилки. У Київській ОВА запевняють - радіаційний фон у межах норми

У Чорнобильській зоні горить 20 га лісової підстилки. У Київській ОВА запевняють - радіаційний фон у межах норми

Київ • УНН

 • 15899 перегляди

На території Чорнобильської зони відчуження виникла пожежа на площі близько 20 га. Рятувальники працюють над локалізацією займання, радіаційний фон у нормі, але можливе задимлення повітря в Київській області.

На території зони відчуження горить лісова підстилка на площі близько 20 га. Для запобігання розповсюдженню пожежі залучені рятувальні підрозділи та техніка. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

"За оперативною інформацією ГУ ДСНС України у Київській області у Чорнобильській зоні спостерігається горіння на площі орієнтовно 20 га. Для запобігання розповсюдженню пожежі залучені рятувальні підрозділи та техніка.

Вживаються всі необхідні заходи для локалізації та подальшої ліквідації пожежі. Проводяться заміри радіаційного фону, наразі він в межах норми", - повідомив Кравченко.

За його словами, Київська обласна військова адміністрація спільно з усіма відповідальними службами тримає ситуацію на контролі.

"Звертаємо увагу мешканців області, що через пожежу, яка виникла, а також у зв'язку із тлінням торфовищ в Броварському районі Київщини, може спостерігатися задимлення повітря. Тому рекомендуємо не перебувати тривалий час надворі та зачиняти вікна. Про всі зміни буду інформувати оперативно", - резюмував Кравченко.  

На Київщині горять торфовища: виявили три осередки займання03.09.24, 12:28 • 10573 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НПКиївщина

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