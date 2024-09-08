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У Чорнобильській зоні відчуження триває боротьба з масштабними пожежами

У Чорнобильській зоні відчуження триває боротьба з масштабними пожежами

Київ • УНН

 • 20569 перегляди

У Чорнобильській зоні відчуження горить понад 2600 га лісу. Задіяно 561 особу та 141 одиницю техніки, радіаційний фон контролюється, ситуація під контролем.

У Чорнобильській зоні відчуження триває боротьба з пожежами. Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, передає УНН.

Деталі

Вогнем наразі охоплено понад 2600 гектарів, включаючи Корогодське (900 га), Денисовецьке (915 га), Паришівське (250 га) та Луб’янське (550 га) лісництва. Остаточна площа буде визначена після завершення ліквідації.

За інформацією, заступник Міністра захисту довкілля Сергій Власенко провів інспекцію на місці ліквідації вогню, обговоривши заходи з рятувальниками та лісівниками. У гасінні пожеж задіяні 561 особа та 141 одиниця техніки, з них 431 особа і 106 одиниць техніки — від ДСНС.

Пожежі в Луб’янському та Корогодському лісництвах локалізовані, у Денисовецькому триває сильне задимлення з мінною небезпекою; піротехніками ліквідовано чотири вибухонебезпечні предмети. У Паришівському лісництві також залучені сапери ЗСУ.

Радіаційний фон контролюється автоматизованою системою на 39 пунктах, передаючи дані щогодини. Загроза об’єктам критичної інфраструктури відсутня, ситуація контрольована.

У Чорнобильській зоні горить 20 га лісової підстилки. У Київській ОВА запевняють - радіаційний фон у межах норми03.09.24, 18:25 • 15899 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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