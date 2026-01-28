$42.960.17
14:19 • 2258 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
11:48 • 10625 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
10:05 • 17699 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
09:51 • 22609 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
28 января, 08:35 • 22961 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
28 января, 08:19 • 23262 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 26557 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 44591 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 57547 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 43105 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзивы
В Чернигове временно прекращают подачу горячей воды, ресурс планируют направить на отопление - коммунальщики

Киев • УНН

 • 180 просмотра

С 30 января 2026 года КП "Теплокоммунэнерго" временно прекращает подачу горячей воды в Чернигове. Это связано с дефицитом тепловой мощности и ожидаемым снижением температуры воздуха, что требует направления всех ресурсов на отопление.

В Чернигове временно прекращают подачу горячей воды, ресурс планируют направить на отопление - коммунальщики

В Чернигове временно прекращают горячее водоснабжение, ресурс во время похолодания планируют направить на отопление, сообщило КП "Теплокоммунэнерго" Черниговского горсовета в среду, пишет УНН.

С 30 января 2026 года временно будет прекращена подача горячей воды. Сейчас в городе дефицит тепловой мощности – это следствие вражеских атак на критическую инфраструктуру. Ожидается также существенное снижение температуры воздуха. В этих условиях имеющегося ресурса недостаточно для одновременного обеспечения потребителей и отоплением, и горячей водой. Именно поэтому весь ресурс в этот период будет направлен на поддержание отопления в домах, чтобы сохранить тепло в домах черниговцев

- указали в КП.

Технические службы КП "Теплокоммунэнерго" и энергетики, как указано, работают в усиленном режиме для стабилизации ситуации.

"Просим с пониманием отнестись к неудобствам. Ситуация – временная! Наша общая задача – сохранить тепло в домах!" – отметили коммунальщики.

Новые атаки рф и непогода обесточили часть жителей в 13 областях - Минэнерго28.01.26, 11:44 • 2306 просмотров

Юлия Шрамко

Общество
Морозы в Украине
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Чернигов