В Чернигове временно прекращают подачу горячей воды, ресурс планируют направить на отопление - коммунальщики

С 30 января 2026 года КП "Теплокоммунэнерго" временно прекращает подачу горячей воды в Чернигове. Это связано с дефицитом тепловой мощности и ожидаемым снижением температуры воздуха, что требует направления всех ресурсов на отопление.
В Чернигове временно прекращают горячее водоснабжение, ресурс во время похолодания планируют направить на отопление, сообщило КП "Теплокоммунэнерго" Черниговского горсовета в среду, пишет УНН.
С 30 января 2026 года временно будет прекращена подача горячей воды. Сейчас в городе дефицит тепловой мощности – это следствие вражеских атак на критическую инфраструктуру. Ожидается также существенное снижение температуры воздуха. В этих условиях имеющегося ресурса недостаточно для одновременного обеспечения потребителей и отоплением, и горячей водой. Именно поэтому весь ресурс в этот период будет направлен на поддержание отопления в домах, чтобы сохранить тепло в домах черниговцев
Технические службы КП "Теплокоммунэнерго" и энергетики, как указано, работают в усиленном режиме для стабилизации ситуации.
"Просим с пониманием отнестись к неудобствам. Ситуация – временная! Наша общая задача – сохранить тепло в домах!" – отметили коммунальщики.
