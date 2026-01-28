В Чернигове временно прекращают подачу горячей воды, ресурс планируют направить на отопление - коммунальщики

В Чернигове временно прекращают горячее водоснабжение, ресурс во время похолодания планируют направить на отопление, сообщило КП "Теплокоммунэнерго" Черниговского горсовета в среду, пишет УНН.

С 30 января 2026 года временно будет прекращена подача горячей воды. Сейчас в городе дефицит тепловой мощности – это следствие вражеских атак на критическую инфраструктуру. Ожидается также существенное снижение температуры воздуха. В этих условиях имеющегося ресурса недостаточно для одновременного обеспечения потребителей и отоплением, и горячей водой. Именно поэтому весь ресурс в этот период будет направлен на поддержание отопления в домах, чтобы сохранить тепло в домах черниговцев - указали в КП.

Технические службы КП "Теплокоммунэнерго" и энергетики, как указано, работают в усиленном режиме для стабилизации ситуации.

"Просим с пониманием отнестись к неудобствам. Ситуация – временная! Наша общая задача – сохранить тепло в домах!" – отметили коммунальщики.

Новые атаки рф и непогода обесточили часть жителей в 13 областях - Минэнерго