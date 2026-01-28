У Чернігові тимчасово припиняють подачу гарячої води, ресурс планують спрямувати на опалення - комунальники
Київ • УНН
З 30 січня 2026 року КП "Теплокомуненерго" тимчасово припиняє подачу гарячої води в Чернігові. Це пов'язано з дефіцитом теплової потужності та очікуваним зниженням температури повітря, що вимагає спрямування всіх ресурсів на опалення.
У Чернігові тимчасово припиняють гаряче водопостачання, ресурс під час похолодання планують спрямувати на опалення, повідомило КП "Теплокомуненерго" Чернігівської міськради у середу, пише УНН.
З 30 січня 2026 року тимчасово буде припинено подачу гарячої води. Зараз у місті є дефіцит теплової потужності - це наслідок ворожих атак на критичну інфраструктуру. Очікується також суттєве зниження температури повітря. У цих умовах наявного ресурсу недостатньо для одночасного забезпечення споживачів і опаленням, і гарячою водою. Саме тому весь ресурс у цей період буде спрямовано на підтримання опалення в будинках, щоб зберегти тепло в оселях чернігівців
Технічні служби КП "Теплокомуненерго" та енергетики, як вказано, працюють у посиленому режимі для стабілізації ситуації.
"Просимо з розумінням поставитися до незручностей. Ситуація - тимчасова! Наше спільне завдання - зберегти тепло в будинках!" - зазначили комунальники.
