У Чернігові тимчасово припиняють подачу гарячої води, ресурс планують спрямувати на опалення - комунальники

У Чернігові тимчасово припиняють гаряче водопостачання, ресурс під час похолодання планують спрямувати на опалення, повідомило КП "Теплокомуненерго" Чернігівської міськради у середу, пише УНН.

З 30 січня 2026 року тимчасово буде припинено подачу гарячої води. Зараз у місті є дефіцит теплової потужності - це наслідок ворожих атак на критичну інфраструктуру. Очікується також суттєве зниження температури повітря. У цих умовах наявного ресурсу недостатньо для одночасного забезпечення споживачів і опаленням, і гарячою водою. Саме тому весь ресурс у цей період буде спрямовано на підтримання опалення в будинках, щоб зберегти тепло в оселях чернігівців - вказали у КП.

Технічні служби КП "Теплокомуненерго" та енергетики, як вказано, працюють у посиленому режимі для стабілізації ситуації.

"Просимо з розумінням поставитися до незручностей. Ситуація - тимчасова! Наше спільне завдання - зберегти тепло в будинках!" - зазначили комунальники.

Нові атаки рф та негода знеструмили частину жителів у 13 областях - Міненерго