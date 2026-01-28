У Чернігові тимчасово припиняють подачу гарячої води, ресурс планують спрямувати на опалення - комунальники

$42.960.17
15:19 • 274 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
15:18 • 442 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
14:57 • 1200 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
14:19 • 11529 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
11:48 • 15481 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
10:05 • 22302 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51 • 26922 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
28 січня, 08:35 • 26263 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
28 січня, 08:19 • 24828 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 27740 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 32421 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 31262 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 38239 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 41088 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 46651 перегляди
У Чернігові тимчасово припиняють подачу гарячої води, ресурс планують спрямувати на опалення - комунальники

Київ • УНН

 • 954 перегляди

З 30 січня 2026 року КП "Теплокомуненерго" тимчасово припиняє подачу гарячої води в Чернігові. Це пов'язано з дефіцитом теплової потужності та очікуваним зниженням температури повітря, що вимагає спрямування всіх ресурсів на опалення.

У Чернігові тимчасово припиняють подачу гарячої води, ресурс планують спрямувати на опалення - комунальники

У Чернігові тимчасово припиняють гаряче водопостачання, ресурс під час похолодання планують спрямувати на опалення, повідомило КП "Теплокомуненерго" Чернігівської міськради у середу, пише УНН.

З 30 січня 2026 року тимчасово буде припинено подачу гарячої води. Зараз у місті є дефіцит теплової потужності - це наслідок ворожих атак на критичну інфраструктуру. Очікується також суттєве зниження температури повітря. У цих умовах наявного ресурсу недостатньо для одночасного забезпечення споживачів і опаленням, і гарячою водою. Саме тому весь ресурс у цей період буде спрямовано на підтримання опалення в будинках, щоб зберегти тепло в оселях чернігівців

- вказали у КП.

Технічні служби КП "Теплокомуненерго" та енергетики, як вказано, працюють у посиленому режимі для стабілізації ситуації.

"Просимо з розумінням поставитися до незручностей. Ситуація - тимчасова! Наше спільне завдання - зберегти тепло в будинках!" - зазначили комунальники.

Нові атаки рф та негода знеструмили частину жителів у 13 областях - Міненерго28.01.26, 11:44 • 2418 переглядiв

Юлія Шрамко

Суспільство
Морози в Україні
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Чернігів