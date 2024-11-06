В Чернигове работала ПВО: что известно о ракетной угрозе
Киев • УНН
В Чернигове зафиксированы взрывы и работа противовоздушной обороны. В Воздушных силах предупреждали о ракетах курсом на Чернигов и Нежин.
В Чернигове слышали взрывы. Как сообщил руководитель Черниговской МВА Дмитрий Брижинский, работала ПВО, передает УНН.
«В городе работает ПВО», - сообщил Брижинский.
В Воздушных силах предупреждали о ракетах курсом на Чернигов и Нежин.
По данным мониторинговых групп, по Чернигову/Нежину, предварительно, было применено 2-3 ракеты Х-59/69. Официально информация пока не подтверждена.
На Черниговщине обезвредили опасную часть российской ракеты Х-591 ноября 2024, 14:54 • 20051 просмотр