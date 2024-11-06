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Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
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Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

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Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения
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Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
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В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Чернигове работала ПВО: что известно о ракетной угрозе

В Чернигове работала ПВО: что известно о ракетной угрозе

Киев  •  УНН

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В Чернигове зафиксированы взрывы и работа противовоздушной обороны. В Воздушных силах предупреждали о ракетах курсом на Чернигов и Нежин.

В Чернигове слышали взрывы. Как сообщил руководитель Черниговской МВА Дмитрий Брижинский, работала ПВО, передает УНН.

«В городе работает ПВО», - сообщил Брижинский.

В Воздушных силах предупреждали о ракетах курсом на Чернигов и Нежин.

По данным мониторинговых групп, по Чернигову/Нежину, предварительно, было применено 2-3 ракеты Х-59/69. Официально информация пока не подтверждена.

На Черниговщине обезвредили опасную часть российской ракеты Х-591 ноября 2024, 14:54 • 20051 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
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