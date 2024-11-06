В Чернигове работала ПВО: что известно о ракетной угрозе

В Чернигове слышали взрывы. Как сообщил руководитель Черниговской МВА Дмитрий Брижинский, работала ПВО, передает УНН.

«В городе работает ПВО», - сообщил Брижинский.

В Воздушных силах предупреждали о ракетах курсом на Чернигов и Нежин.

По данным мониторинговых групп, по Чернигову/Нежину, предварительно, было применено 2-3 ракеты Х-59/69. Официально информация пока не подтверждена.

На Черниговщине обезвредили опасную часть российской ракеты Х-59