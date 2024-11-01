На Черниговщине обезвредили опасную часть российской ракеты Х-59
Киев • УНН
Взрывотехники полиции Черниговщины обнаружили и обезвредили часть вражеской ракеты Х-59 с кассетными суббоеприпасами. Опасную находку уничтожили методом контролируемого подрыва на месте обнаружения.
Взрывотехники полиции Черниговщины обезвредили часть вражеской ракеты Х-59 с кассетными суббоеприпасами, передает УНН со ссылкой на МВД.
Детали
По данным МВД, полицейские уничтожили опасные находки методом контролируемого подрыва на месте обнаружения с соблюдением всех норм безопасности.
Кроме того, правоохранители призвали помнить - в случае обнаружения подозрительного предмета:
Не подходите.
Не трогайте.
Звоните по телефону 101, 102 или 112.