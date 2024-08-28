Фахівці КНДІСЕ встановили, що росіяни почали частіше використовувати ракети з касетними бойовими частинами - Мін'юст
Київ • УНН
У Мін'юсті повідомили, що фахівці КНДІСЕ встановили, що росіяни почали частіше використовувати ракети з касетними бойовими частинами.
Під час нещодавніх ударів по Україні росіяни застосували два типи ракет із касетними бойовими частинами. Про це на підставі висновків фахівців Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України повідомив в коментарі УНН заступник голови Мін’юсту Андрій Гайченко.
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"26 серпня були застосовані крилаті ракети з касетними бойовими частинами, а саме крилаті ракети повітряного базування Х-101 та крилаті ракети морського базування 3М "Калібр". До цього зс рф також застосовувалися авіаційні ракети Х-59 з касетними бойовими частинами", - повідомив Гайченко.
Заступник міністра юстиції додав, що застосовувалися ракети з осколково-фугасними, проникаючої дії та подвійними бойовими частинами, та такими, що за дальністю дії можуть вражати визначені цілі у глибині території України.