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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Специалисты КНИИСЭ установили, что россияне стали чаще использовать ракеты с кассетными боевыми частями - Минюст

Специалисты КНИИСЭ установили, что россияне стали чаще использовать ракеты с кассетными боевыми частями - Минюст

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 09:40  •  23603 просмотра

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В Минюсте сообщили, что специалисты КНИИСЭ установили, что россияне начали чаще использовать ракеты с кассетными боевыми частями.

Во время недавних ударов по Украине россияне применили два типа ракет с кассетными боевыми частями. Об этом на основании выводов специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины сообщил в комментарии УНН заместитель главы Минюста Андрей Гайченко.

Детали

"26 августа были применены крылатые ракеты с кассетными боевыми частями, а именно крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 и крылатые ракеты морского базирования 3М "Калибр". До этого вс рф также применялись авиационные ракеты Х-59 с кассетными боевыми частями", - сообщил Гайченко.

Заместитель министра юстиции добавил, что применялись ракеты с осколочно-фугасными, проникающего действия и двойными боевыми частями, и такими, которые по дальности действия могут поражать определенные цели в глубине территории Украины.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины Александр Рувин рассказал, что из-за дефицита компонентов россияне вынуждены ставить на ракеты Х-101 блоки наведения с беспилотников "Орлан-10".

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