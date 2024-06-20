Що відомо про суббоєприпаси, якими рф, ймовірно, почала оснащувати ракети Х-101 – відповідь експертів
Київ • УНН
Касетна бойова частина Х-101 візуально має вигляд металевих куль або усічених циліндрів діаметром близько 10 сантиметрів, кожна із яким містить вибухову частину.
Після нещодавніх російських ракетних атак в інформаційному просторі з’явилося багато повідомлень про те, що в ракетах Х-101 росія почала оснащувати ракети Х-101 касетною бойовою частиною. Зокрема, такі типи боєприпасів виявляються з початку червня на Київщині. Про особливості таких боєприпасів УНН розповіли фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
За словами експертів, у сфері вибухотехнічних досліджень, суббоєприпаси складаються з декількох менших боєприпасів або елементів, які вивільняються під час або після ураження. Вони використовуються в артилерійських снарядах, ракетах або авіабомбах для ураження широкої площі або множинних цілей.
За фактами нещодавніх російських ракетних атак по Україні дійсно зафіксовані факти використання на збитих Х-101 касетних бойових частин. Ми відповідні зразки ще не досліджували, однак вже можна говорити про серйозність наслідків використання ворогом такого типу зброї для цивільного населення. Це черговий доказ злочинів країни-агресора росії
Фахівці додають, що у попередніх зразках ракет типу Х-101 бойова частина – вкладна, фугасного типу. Касетна бойова частина Х-101 візуально має вигляд металевих куль або усічених циліндрів діаметром близько 10 сантиметрів, кожна із яким містить вибухову частину. Навіть у випадку збиття ракети такі суббоєприпаси можуть завдавати шкоди та значних уражень на великій території.
Також експерти попереджають, що наближатися до суббоєприпасів у випадку їх виявлення вкрай небезпечно, слід необхідно викликати відповідні служби та зберігати пильність.