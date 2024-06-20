Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов

После недавних российских ракетных атак в информационном пространстве появилось много сообщений о том, что в ракетах Х-101 Россия начала оснащать ракеты Х-101 кассетной боевой частью. В частности, такие типы боеприпасов обнаруживаются с начала июня на Киевщине. Об особенностях таких боеприпасов УНН рассказали специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

По словам экспертов, в области взрывоопасных исследований, суб боеприпасы состоят из нескольких меньших боеприпасов или элементов, которые высвобождаются во время или после поражения. Они используются в артиллерийских снарядах, ракетах или авиабомбах для поражения широкой площади или множественных целей.

По фактам недавних российских ракетных атак по Украине действительно зафиксированы факты использования на сбитых Х-101 кассетных боевых частей. Мы соответствующие образцы еще не исследовали, однако уже можно говорить о серьезности последствий использования врагом такого типа оружия для гражданского населения. Это очередное доказательство преступлений страны-агрессора России - отмечают эксперты.

Специалисты добавляют, что в предыдущих образцах ракет типа Х-101 боевая часть – вкладная, фугасного типа. Кассетная боевая часть Х-101 визуально имеет вид металлических шаров или усеченных цилиндров диаметром около 10 сантиметров, каждый из которых содержит взрывную часть. Даже в случае сбития ракеты такие суб боеприпасы могут наносить ущерб и значительные поражения на большой территории.

Также Эксперты предупреждают, что приближаться к субмаринам в случае их обнаружения крайне опасно, следует необходимо вызвать соответствующие службы и сохранять бдительность.