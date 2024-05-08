В Черкасском районе ночью минуснули "шахед", поврежден дом
Киев • УНН
Российский беспилотник был сбит над Черкасской областью во время массированной ракетной и беспилотной атаки на Украину, повредив здание, но обошлось без жертв.
Запущенный российскими войсками ударный дрон типа Shahed уничтожили в Черкасской области во время ночной массированной ракетно-дрорновой атаки рф на Украину, поврежден дом, но обошлось без жертв, сообщил в среду глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.
Эти сутки у нас начались с тревог. Более четырех часов подряд мы имели угрозу с воздуха. Враг снова массированно атаковал страну ракетами и дронами. В это время наши защитники отминусовали "шахед" в небе над Черкасским районом. Люди целы. И это самое главное. Однако поврежден один из домов
Он призвал каждого реагировать на предупреждения об опасности. "Даже 100% поражения воздушных целей не гарантирует безопасное пребывание там, где работает ПВО. Обломки тоже несут угрозу. Берегите себя и родных!" - указал Табурец.
В небе над Украиной ночью уничтожили 59 из 76 вражеских ракет и "шахедов"8 мая 2024, 05:41 • 12156 просмотров
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