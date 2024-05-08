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У Черкаському районі вночі мінуснули "шахед", пошкоджено будинок

У Черкаському районі вночі мінуснули "шахед", пошкоджено будинок

Київ • УНН

 • 88720 перегляди

Російський безпілотник був збитий над Черкаською областю під час масованої ракетної та безпілотної атаки на Україну, пошкодивши будинок, але обійшлося без жертв.

Запущений російськими військами ударний дрон типу Shahed знищили у Черкаській областюі під час нічної масованої ракетно-дрорнової атаки рф на Україну, пошкоджено будинок, але обійшлося без жертв, повідомив у середу голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.

Ця доба в нас розпочалась із тривог. Понад чотири години поспіль ми мали загрозу з повітря. Ворог знову масовано атакував країну ракетами та дронами. У цей час наші оборонці мінуснули "шахеда" в небі над Черкаським районом. Люди цілі. І це найголовніше. Однак пошкоджено один із будинків

- написав Табурець у Telegram.

Він закликав кожного реагувати на попередження про небезпеку. "Навіть 100% ураження повітряних цілей не гарантує безпечне перебування там, де працює ППО. Уламки теж несуть загрозу. Бережіть себе та рідних!" - вказав Табурець.

У небі над Україною вночі знищили 59 із 76 ворожих ракет та "шахедів"08.05.24, 08:41 • 22540 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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