У Черкаському районі вночі мінуснули "шахед", пошкоджено будинок

Запущений російськими військами ударний дрон типу Shahed знищили у Черкаській областюі під час нічної масованої ракетно-дрорнової атаки рф на Україну, пошкоджено будинок, але обійшлося без жертв, повідомив у середу голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.

Ця доба в нас розпочалась із тривог. Понад чотири години поспіль ми мали загрозу з повітря. Ворог знову масовано атакував країну ракетами та дронами. У цей час наші оборонці мінуснули "шахеда" в небі над Черкаським районом. Люди цілі. І це найголовніше. Однак пошкоджено один із будинків