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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черкасской области во время более 9-часовой тревоги уничтожили 7 «шахедов», из-за атаки рф повреждена солнечная электростанция

В Черкасской области во время более 9-часовой тревоги уничтожили 7 «шахедов», из-за атаки рф повреждена солнечная электростанция

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 08:57  •  3592 просмотра

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Черкасская область 9,5 часов находилась под воздушной тревогой из-за вражеских БПЛА. По предварительным данным, сбито 7 «шахедов». Повреждено частное имущество и солнечная электростанция, пострадавших нет.

Черкасская область 9,5 часов находилась под воздушной тревогой из-за вражеских дронов, сбито 7 «шахедов», из-за атаки рф повреждено частное имущество и солнечная электростанция, пострадавших нет, сообщил в пятницу председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.

С отбоем, Черкащина. Девять с половиной часов подряд наша область была на тревоге. Из-за вражеских БпЛА, которые двигались с разных направлений и меняли маршруты. По предварительным данным, в это время наши защитники уничтожили семь «шахедов» в черкасском небе. Прошло без пострадавших. И это самое главное

- написал Табурец.

«В одном случае мы имели возгорание сухой растительности из-за падения обломков. Пожар ликвидирован. Также повреждено надворное сооружение частного домовладения и солнечную электростанцию», - указал председатель ОГА.

Обследование территории, по его словам, продолжается.

рф атаковала Украину двумя ракетами и 66 ударными беспилотниками: 29 дронов сбито, 31 потеряно, 2 повернули в рф11 октября 2024, 08:19 • 4683 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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