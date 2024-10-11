В Черкасской области во время более 9-часовой тревоги уничтожили 7 «шахедов», из-за атаки рф повреждена солнечная электростанция

Черкасская область 9,5 часов находилась под воздушной тревогой из-за вражеских дронов, сбито 7 «шахедов», из-за атаки рф повреждено частное имущество и солнечная электростанция, пострадавших нет, сообщил в пятницу председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.

С отбоем, Черкащина. Девять с половиной часов подряд наша область была на тревоге. Из-за вражеских БпЛА, которые двигались с разных направлений и меняли маршруты. По предварительным данным, в это время наши защитники уничтожили семь «шахедов» в черкасском небе. Прошло без пострадавших. И это самое главное