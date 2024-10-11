В Черкасской области во время более 9-часовой тревоги уничтожили 7 «шахедов», из-за атаки рф повреждена солнечная электростанция
Киев • УНН
Черкасская область 9,5 часов находилась под воздушной тревогой из-за вражеских БПЛА. По предварительным данным, сбито 7 «шахедов». Повреждено частное имущество и солнечная электростанция, пострадавших нет.
Черкасская область 9,5 часов находилась под воздушной тревогой из-за вражеских дронов, сбито 7 «шахедов», из-за атаки рф повреждено частное имущество и солнечная электростанция, пострадавших нет, сообщил в пятницу председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.
С отбоем, Черкащина. Девять с половиной часов подряд наша область была на тревоге. Из-за вражеских БпЛА, которые двигались с разных направлений и меняли маршруты. По предварительным данным, в это время наши защитники уничтожили семь «шахедов» в черкасском небе. Прошло без пострадавших. И это самое главное
«В одном случае мы имели возгорание сухой растительности из-за падения обломков. Пожар ликвидирован. Также повреждено надворное сооружение частного домовладения и солнечную электростанцию», - указал председатель ОГА.
Обследование территории, по его словам, продолжается.
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