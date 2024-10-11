На Черкащині під час понад 9-годинної тривоги знищили 7 "шахедів", через атаки рф пошкоджено сонячну електростанцію
Київ • УНН
Черкаська область 9,5 годин перебувала під повітряною тривогою через ворожі БПЛА. За попередніми даними, збито 7 "шахедів". Пошкоджено приватне майно та сонячну електростанцію, постраждалих немає.
Черкаська область 9,5 години перебувала під повітряною тривогою через ворожі дрони, збито 7 "шахедів", через атаку рф пошкоджено приватне майно та сонячну електростанцію, постраждалих немає, повідомив у п'ятницю голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.
З відбоєм, Черкащино. Дев'ять із половиною годин поспіль наша область була на тривозі. Через ворожі БпЛА, що рухалися з різних напрямків і змінювали маршрути. За попередніми даними, у цей час наші оборонці знищили сім "шахедів" у черкаському небі. Минулось без потерпілих. І це найголовніше
"В одному випадку ми мали займання сухої рослинності через падіння уламків. Пожежу ліквідовано. Також пошкоджено надвірну споруду приватного домоволодіння та сонячну електростанцію", - вказав голова ОВА.
Обстеження території, з його слів, триває.
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