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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 9038 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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рф атакувала Україну двома ракетами і 66 ударними безпілотниками: 29 дронів збито, 31 втрачено, 2 повернули в рф

Київ • УНН

 • 11988 перегляди

Вночі 11 жовтня Росія атакувала Україну ракетами та 66 дронами. ППО збила 29 БпЛА, 31 втрачено через РЕБ, 2 повернули в РФ. Атака тривала 8 годин, без постраждалих.

рф атакувала Україну двома ракетами і 66 ударними безпілотниками: 29 дронів збито, 31 втрачено, 2 повернули в рф

росія у ніч на п'ятницю атакувала Україну ракетами та 66 дронами. ППО збила 29 безпілотників, 31 втрачено імовірно через дію РЕБ, 2 повернули в рф, повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 11 жовтня противник атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" (район пусків – ТОТ Криму), керованою авіаційною ракетою Х-31П (із повітряного простору над акваторією Чорного моря), 66-ма ударним БпЛА (район пусків – Курськ, рф).

До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 11.00 в результаті протиповітряного бою збито 29 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях. 31 ворожий безпілотник локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Два ударні БпЛА повернули у напрямку росії. Чотири БпЛА перебувають в повітряному просторі України. Бойова робота триває!

- повідомили у ПС ЗСУ.

На Київщині через атаку дронів тривога тривала майже 8 годин: без постраждалих, уламки впали на відкритих ділянках11.10.24, 10:47 • 13846 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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