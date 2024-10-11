рф атакувала Україну двома ракетами і 66 ударними безпілотниками: 29 дронів збито, 31 втрачено, 2 повернули в рф

росія у ніч на п'ятницю атакувала Україну ракетами та 66 дронами. ППО збила 29 безпілотників, 31 втрачено імовірно через дію РЕБ, 2 повернули в рф, повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 11 жовтня противник атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" (район пусків – ТОТ Криму), керованою авіаційною ракетою Х-31П (із повітряного простору над акваторією Чорного моря), 66-ма ударним БпЛА (район пусків – Курськ, рф).

До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 11.00 в результаті протиповітряного бою збито 29 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях. 31 ворожий безпілотник локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Два ударні БпЛА повернули у напрямку росії. Чотири БпЛА перебувають в повітряному просторі України. Бойова робота триває!