рф атаковала Украину двумя ракетами и 66 ударными беспилотниками: 29 дронов сбито, 31 потеряно, 2 повернули в рф
Киев • УНН
Ночью 11 октября россия атаковала Украину ракетами и 66 дронами. ПВО сбила 29 БпЛА, 31 потерян из-за РЭБ, 2 повернули в рф.
россия в ночь на пятницу атаковала Украину ракетами и 66 дронами. ПВО сбила 29 беспилотников, 31 потерян предположительно из-за действия РЭБ, 2 повернули в рф, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 11 октября противник атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М" (район пусков - ВОТ Крыма), управляемой авиационной ракетой Х-31П (из воздушного пространства над акваторией Черного моря), 66-ю ударным БпЛА (район пусков - Курск, рф).
К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 11.00 в результате противовоздушного боя сбито 29 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях. 31 вражеский беспилотник локационно потерян в разных регионах Украины, вероятно в результате активного противодействия РЭБ. Два ударных БПЛА повернули в направлении россии. Четыре БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается!
На Киевщине из-за атаки дронов тревога длилась почти 8 часов: без пострадавших, обломки упали на открытых участках11 октября 2024, 07:47 • 7465 просмотров