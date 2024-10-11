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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

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"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

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беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф атаковала Украину двумя ракетами и 66 ударными беспилотниками: 29 дронов сбито, 31 потеряно, 2 повернули в рф

рф атаковала Украину двумя ракетами и 66 ударными беспилотниками: 29 дронов сбито, 31 потеряно, 2 повернули в рф

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 08:19  •  4531 просмотра

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Ночью 11 октября россия атаковала Украину ракетами и 66 дронами. ПВО сбила 29 БпЛА, 31 потерян из-за РЭБ, 2 повернули в рф.

россия в ночь на пятницу атаковала Украину ракетами и 66 дронами. ПВО сбила 29 беспилотников, 31 потерян предположительно из-за действия РЭБ, 2 повернули в рф, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 11 октября противник атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М" (район пусков - ВОТ Крыма), управляемой авиационной ракетой Х-31П (из воздушного пространства над акваторией Черного моря), 66-ю ударным БпЛА (район пусков - Курск, рф).

К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 11.00 в результате противовоздушного боя сбито 29 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях. 31 вражеский беспилотник локационно потерян в разных регионах Украины, вероятно в результате активного противодействия РЭБ. Два ударных БПЛА повернули в направлении россии. Четыре БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается!

- сообщили в ВС ВСУ.

На Киевщине из-за атаки дронов тревога длилась почти 8 часов: без пострадавших, обломки упали на открытых участках11 октября 2024, 07:47 • 7465 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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