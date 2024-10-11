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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Киевщине из-за атаки дронов тревога длилась почти 8 часов: без пострадавших, обломки упали на открытых участках

На Киевщине из-за атаки дронов тревога длилась почти 8 часов: без пострадавших, обломки упали на открытых участках

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 07:47  •  948 просмотра

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На Киевщине состоялась очередная атака вражеских беспилотников. Тревога длилась почти 8 часов, но попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не было, пострадавших нет. Обломки упали на открытых участках.

Киевщина в очередной раз подверглась атаке вражеских беспилотников. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет, обошлось без пострадавших. Обломки сбитых дронов упали вне  пределами населенных пунктов на открытых участках местности. Об этом в пятницу сообщил председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Враг не прекращает массированно атаковать Киевскую область БпЛА. Сегодня ночью и утром тревога продолжалась почти 8 часов. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет

- написал Кравченко в Facebook.

По его словам, падение обломков сбитых вражеских целей фиксируются за пределами населенных пунктов на открытых участках местности.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Дополнение 

Силы ПВО уничтожили все беспилотники, запущенные российской армией на Киев. Воздушная тревога в столице продолжалась более 3 часов.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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