На Киевщине из-за атаки дронов тревога длилась почти 8 часов: без пострадавших, обломки упали на открытых участках
Киев • УНН
На Киевщине состоялась очередная атака вражеских беспилотников. Тревога длилась почти 8 часов, но попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не было, пострадавших нет. Обломки упали на открытых участках.
Киевщина в очередной раз подверглась атаке вражеских беспилотников. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет, обошлось без пострадавших. Обломки сбитых дронов упали вне пределами населенных пунктов на открытых участках местности. Об этом в пятницу сообщил председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
Враг не прекращает массированно атаковать Киевскую область БпЛА. Сегодня ночью и утром тревога продолжалась почти 8 часов. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет
По его словам, падение обломков сбитых вражеских целей фиксируются за пределами населенных пунктов на открытых участках местности.
Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.
Дополнение
Силы ПВО уничтожили все беспилотники, запущенные российской армией на Киев. Воздушная тревога в столице продолжалась более 3 часов.