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Сили ППО збили всі ворожі безпілотники над Києвом, в області ще триває бойова робота

Сили ППО збили всі ворожі безпілотники над Києвом, в області ще триває бойова робота

Київ • УНН

 • 38281 перегляди

Сили ППО знищили всі безпілотники, запущені російською армією на Київ. Повітряна тривога в столиці тривала понад 3 години.

У ніч на 11 жовтня сили протиповітряної оборони збили всі безпілотники, які російська армія запустила на Київ, в області ще триває бойова робота проти решти запущених БПЛА ворога. Про це повідомляє КМВА, пише УНН.

Сьогодні вночі російська армія намагалася вразити столицю України безпілотними літальним апаратами. На Київ дрони заходили з різних напрямків,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що повітряна тривога у столиці тривала понад три години. Силами та засобами ППО усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці, було знешкоджено.

Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

Також, на цю хвилину в Київській області ведеться бойова робота проти решти запущених БпЛА ворога. Не виключено оголошення повітряної тривоги у Києві.

У Чорному морі перебувають 2 ворожі ракетоносії із загальним залпом до восьми "Калібрів"11.10.24, 06:45 • 26169 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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