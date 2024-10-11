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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Силы ПВО сбили все вражеские беспилотники над Киевом, в области еще продолжается боевая работа

Силы ПВО сбили все вражеские беспилотники над Киевом, в области еще продолжается боевая работа

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 04:30  •  1955 просмотра

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Силы ПВО уничтожили все беспилотники, запущенные российской армией на Киев. Воздушная тревога в столице продолжалась более 3 часов.

В ночь на 11 октября силы противовоздушной обороны сбили все беспилотники, которые российская армия запустила на Киев, в области еще продолжается боевая работа против остальных запущенных БПЛА врага. Об этом сообщает КГВА, пишет УНН.

Сегодня ночью российская армия пыталась поразить столицу Украины беспилотными летательным аппаратами. На Киев дроны заходили с разных направлений,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что воздушная тревога в столице продолжалась более трех часов. Силами и средствами ПВО все вражеские БпЛА, которые угрожали столице, были обезврежены.

Информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются.

Также, на эту минуту в Киевской области ведется боевая работа против остальных запущенных БпЛА врага. Не исключено объявление воздушной тревоги в Киеве.

В Черном море находятся 2 вражеских ракетоносителя с общим залпом до восьми «Калибров»11 октября 2024, 03:45 • 6533 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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