На Київщині через атаку дронів тривога тривала майже 8 годин: без постраждалих, уламки впали на відкритих ділянках
Київ • УНН
На Київщині відбулась чергова атака ворожих безпілотників. Тривога тривала майже 8 годин, але влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не було, постраждалих немає. Уламки впали на відкритих ділянках.
Київщина в черговий раз зазнала атаки ворожих безпілотників. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає, обійшлось без постраждалих. Уламки збитих дронів впали поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості. Про це у п'ятницю повідомив голова ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
Ворог не припиняє масовано атакувати Київщину БпЛА. Сьогодні вночі та зранку тривога тривала майже 8 годин. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає
За його словами, падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.
Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.
Доповнення
Сили ППО знищили всі безпілотники, запущені російською армією на Київ. Повітряна тривога в столиці тривала понад 3 години.