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На Київщині через атаку дронів тривога тривала майже 8 годин: без постраждалих, уламки впали на відкритих ділянках

Київ • УНН

 • 13846 перегляди

На Київщині відбулась чергова атака ворожих безпілотників. Тривога тривала майже 8 годин, але влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не було, постраждалих немає. Уламки впали на відкритих ділянках.

На Київщині через атаку дронів тривога тривала майже 8 годин: без постраждалих, уламки впали на відкритих ділянках

Київщина в черговий раз зазнала атаки ворожих безпілотників. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає, обійшлось без постраждалих. Уламки збитих дронів впали поза  межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості. Про це у п'ятницю повідомив голова ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

Ворог не припиняє масовано атакувати Київщину БпЛА. Сьогодні вночі та зранку тривога тривала майже 8 годин. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає

- написав Кравченко у Facebook.

За його словами, падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Доповнення 

Сили ППО знищили всі безпілотники, запущені російською армією на Київ. Повітряна тривога в столиці тривала понад 3 години.

Тетяна Краєвська

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