В Черкасской области "шахед" ночью попал по заброшенной постройке, еще один уничтожен - ОВА

В Черкасской области, на Уманщине, ночью запущенный российскими войсками ударный дрон типа Shahed попал по заброшенной постройке, еще один уничтожен, сообщил во вторник глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.

Почти три часа ночью область была на тревоге. Из-за очередной вражеской атаки с воздуха. На Уманщине имеем попадание "шахеда" по заброшенному сооружению. В то же время еще один ударный БПЛА успешно уничтожен нашими защитниками - написал Табурец в Telegram.

По его словам, в обоих случаях без пострадавших.

В небе над Украиной ночью уничтожено 15 из 35 "шахедов"