На Черкащині "шахед" вночі поцілив по закинутій споруді, ще один знищено - ОВА

У Черкаській області на Уманщині вночі запущений російськими військами ударний дрон типу Shahed влучив по закинутій споруді, ще один знищено, повідомив у вівторок голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.

Майже три години вночі область була на тривозі. Через чергову ворожу атаку з повітря. На Уманщині маємо влучання "шахеда" по закинутій споруді. Водночас ще один ударний БпЛА успішно знищений нашими захисниками - написав Табурець у Telegram.

З його слів, в обох випадках без постраждалих.

У небі над Україною вночі знищено 15 з 35 "шахедів"