На Черкащині "шахед" вночі поцілив по закинутій споруді, ще один знищено - ОВА
Київ • УНН
Безпілотник "шахед", запущений російськими військами, вночі влучив у покинуту будівлю в Черкаській області України. Ще один безпілотник "шахед" був знищений українськими захисниками у тому ж регіоні. Про постраждалих не повідомляється.
У Черкаській області на Уманщині вночі запущений російськими військами ударний дрон типу Shahed влучив по закинутій споруді, ще один знищено, повідомив у вівторок голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.
Майже три години вночі область була на тривозі. Через чергову ворожу атаку з повітря. На Уманщині маємо влучання "шахеда" по закинутій споруді. Водночас ще один ударний БпЛА успішно знищений нашими захисниками
З його слів, в обох випадках без постраждалих.
У небі над Україною вночі знищено 15 з 35 "шахедів"30.01.24, 08:31 • 29794 перегляди