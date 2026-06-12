В Черкасской области правоохранитель получил подозрение из-за избиения мужчины во время оповещения

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении полицейскому из Черкасской области, который, по данным следствия, безосновательно применил силу к мужчине во время мероприятий по оповещению. Правоохранитель якобы продолжил бить гражданина даже после того, как надел на него наручники и фактически задержал. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.

Детали

Следствием установлено, что полицейский находился в составе группы оповещения одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Во время общения с мужчиной он применил к нему физическую силу и наручники.

После того как гражданина фактически задержали, он не оказывал сопротивления и не представлял угрозы для окружающих. Несмотря на это, правоохранитель продолжил применять насилие и нанес мужчине несколько ударов.

Сотруднику полиции сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий, сопровождавшемся насилием, применением специальных средств и действиями, оскорбляющими личное достоинство потерпевшего (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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