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В Черкасской области из-за ночной атаки рф дронами повреждена электросеть: что известно

В Черкасской области из-за ночной атаки рф дронами повреждена электросеть: что известно

Киев  •  УНН

 • 5801 просмотра

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В Черкасской области в течение ночи уничтожено 7 вражеских беспилотников. Обломками повреждены здания и электросеть на Звенигородщине, пострадавших нет.

В Черкасской области ночью уничтожено 7 вражеских беспилотников, в результате атаки рф из-за обломков повреждены жилые дома, учебное заведение и электросеть, пострадавших нет, сообщил во вторник председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.

Детали

«С ночи на Черкасщине раздавались воздушные тревоги. По предварительным данным, в пределах области уничтожено 7 вражеских БпЛА. Прошло без пострадавших», - написал Табурец.

Однако, по его словам, есть «последствия для инфраструктуры».

«В частности, на Звенигородщине обломками «шахеда» повреждены окна четырех жилых домов, учебного заведения, магазина и нежилого здания, а также линия электропередач. Аварийная бригада облэнерго уже работает», - отметил Табурец.

72 из 131 вражеского дрона сбили в 16 областях Украины21.01.25, 08:59 • 15070 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
cherkasyЧеркассы

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