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На Черкащині через нічну атаку рф дронами пошкоджено електромережу: що відомо

Київ • УНН

 • 34970 перегляди

В Черкаській області протягом ночі знищено 7 ворожих безпілотників. Уламками пошкоджено будівлі та електромережу на Звенигородщині, постраждалих немає.

У Черкаській області вночі знищено 7 ворожих безпілотників, внаслідок атаки рф через уламки пошкоджено житлові будинки, заклад освіти та електромережу, постраждалих немає, повідомив у вівторок голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.

Деталі

"З ночі на Черкащині лунали повітряні тривоги. За попередніми даними, в межах області знищено 7 ворожих БпЛА. Минулось без потерпілих", - написаа Табурець.

Однак, з його слів, є "наслідки для інфраструктури".

"Зокрема, на Звенигородщині уламками "шахеда" пошкоджено вікна чотирьох житлових будинків, закладу освіти, магазину та нежитлової будівлі, а також лінію електропередач. Аварійна бригада обленерго вже працює", - зазначив Табурець.

72 зі 131 ворожого дрона збили у 16 областях України 21.01.25, 08:59 • 34205 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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