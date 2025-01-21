На Черкащині через нічну атаку рф дронами пошкоджено електромережу: що відомо

У Черкаській області вночі знищено 7 ворожих безпілотників, внаслідок атаки рф через уламки пошкоджено житлові будинки, заклад освіти та електромережу, постраждалих немає, повідомив у вівторок голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.

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"З ночі на Черкащині лунали повітряні тривоги. За попередніми даними, в межах області знищено 7 ворожих БпЛА. Минулось без потерпілих", - написаа Табурець.

Однак, з його слів, є "наслідки для інфраструктури".

"Зокрема, на Звенигородщині уламками "шахеда" пошкоджено вікна чотирьох житлових будинків, закладу освіти, магазину та нежитлової будівлі, а також лінію електропередач. Аварійна бригада обленерго вже працює", - зазначив Табурець.

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