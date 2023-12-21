В Черкассах мужчина с ножом напал на школьника и ограбил его

В Черкассах мужчина, угрожая ножом, требовал у подростка деньги и забрал смарт-часы. Правоохранители установили мужчину, которого подозревают в разбойном нападении. Сейчас он под стражей, сообщает УНН со ссылкой на ссылкой на ГУ НП в Черкасской области.

Детали

Происшествие произошло 16 декабря в Черкассах. В полицию обратилась местная жительница и сообщила, что около 18:00 часов на улице Героев Майдана неизвестный мужчина с ножом напал на ее 16-летнего сына. Он требовал у подростка деньги, а услышав, что денег нет - отобрал смарт-часы и убежал.

После установления его личности 21-летнего черкасчанина был задержан.

В настоящее время, под процессуальным руководством прокуратуры, мужчине сообщено о подозрении за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины.

За совершение разбоя в условиях военного времени задержанному грозит усиленная ответственность - до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В суде подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 260 тысяч гривен. Досудебное расследование продолжается.

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