В Новой Одессе женщина пыталась отрезать голову живой собаке: пса спасли, живодеркой занимается полиция
Киев • УНН
В Николаевской области женщина пыталась обезглавить живую собаку на Новоодесском рынке, из-за чего полиция возбудила дело за жестокое обращение с животными, что может привести к трем годам заключения.
В Николаевской области женщина пыталась отрезать голову живой собаке. Инцидент произошел накануне днем на рынке в Новой Одессе. Полиция среагировала на происшествие, и открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животным. Живодерке грозит до трех лет лишения свободы, передает УНН.
По указанному факту следователи отделения полиции № 6 Николаевского районного управления начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины "Жестокое обращение с животными". Санкция статьи предусматривает до трех лет заключения.
Детали
Согласно данным полицейских жестоко обошлись с собакой в городе Новая Одесса на на местном рынке. О случае правоохранителям стало известно во время мониторинга средств массовой информации. Полицейские проверили информацию опубликованную в сети и подтвердили факт жестокого обращения с животным.
Оперативники выяснили, что издевалась над собакой в Новой Одессе 59-летняя местная жительница.
Сейчас правоохранители решают вопрос об объявлении женщине подозрения. Следственные действия продолжаются.
Контекст
Накануне, в соцсети фейсбук зооактивистка опубликовала фотографии спасенного пса.
В Новой Одессе на рынке пытались отрезать голову собаке. Живой собаке. Ножом. Среди бела дня. Мы ищем свидетелей и, видимо, хотим, чтобы их наказали. С собакой все хорошо. Зашита, обезболена, будет жить. Или долго, или до следующей попытки людей ее убить.
В Новой Одессе женщина пыталась отрезать голову живой собаке: пса спасли, живодеркой занимается полиция
В Николаевской области женщина пыталась обезглавить живую собаку на Новоодесском рынке, из-за чего полиция возбудила дело за жестокое обращение с животными, что может привести к трем годам заключения.
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