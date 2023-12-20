В Новой Одессе женщина пыталась отрезать голову живой собаке: пса спасли, живодеркой занимается полиция

В Николаевской области женщина пыталась отрезать голову живой собаке. Инцидент произошел накануне днем на рынке в Новой Одессе. Полиция среагировала на происшествие, и открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животным. Живодерке грозит до трех лет лишения свободы, передает УНН.

По указанному факту следователи отделения полиции № 6 Николаевского районного управления начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины "Жестокое обращение с животными". Санкция статьи предусматривает до трех лет заключения. - отметили в полиции.

Детали

Согласно данным полицейских жестоко обошлись с собакой в городе Новая Одесса на на местном рынке. О случае правоохранителям стало известно во время мониторинга средств массовой информации. Полицейские проверили информацию опубликованную в сети и подтвердили факт жестокого обращения с животным.

Оперативники выяснили, что издевалась над собакой в Новой Одессе 59-летняя местная жительница.

Сейчас правоохранители решают вопрос об объявлении женщине подозрения. Следственные действия продолжаются.

Контекст

Накануне, в соцсети фейсбук зооактивистка опубликовала фотографии спасенного пса.