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В Новой Одессе женщина пыталась отрезать голову живой собаке: пса спасли, живодеркой занимается полиция

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 17:17  •  13105 просмотра

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В Николаевской области женщина пыталась обезглавить живую собаку на Новоодесском рынке, из-за чего полиция возбудила дело за жестокое обращение с животными, что может привести к трем годам заключения.

В Николаевской области женщина пыталась отрезать голову живой собаке. Инцидент произошел накануне днем на рынке в Новой Одессе. Полиция среагировала на происшествие, и открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животным. Живодерке грозит до трех лет лишения свободы, передает УНН.

По указанному факту следователи отделения полиции № 6 Николаевского районного управления начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины "Жестокое обращение с животными". Санкция статьи предусматривает до трех лет заключения.

- отметили в полиции.

Детали

Согласно данным полицейских жестоко обошлись с собакой в городе Новая Одесса на на местном рынке. О случае правоохранителям стало известно во время мониторинга средств массовой информации. Полицейские проверили информацию опубликованную  в сети и подтвердили факт жестокого обращения с животным.

Оперативники выяснили, что издевалась над собакой в Новой Одессе 59-летняя местная жительница.

Сейчас правоохранители решают вопрос об объявлении женщине подозрения. Следственные действия продолжаются.

Контекст

Накануне, в соцсети фейсбук зооактивистка опубликовала фотографии спасенного пса. 

В Новой Одессе на рынке пытались отрезать голову собаке. Живой собаке. Ножом. Среди бела дня. Мы ищем свидетелей и, видимо, хотим, чтобы их наказали. С собакой все хорошо. Зашита, обезболена, будет жить. Или долго, или до следующей попытки людей ее убить.

- написала накануне зооактивистка.
Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Криминал и ЧП
У Новій Одесі жінка намагалася відрізати голову живому собаці: пса врятували, живодеркою опікується поліція
In Mykolaiv region, a woman tried to cut off the head of a live dog: the dog was rescued, and the police are taking care of the dog
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