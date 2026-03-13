В Чехии курьеры служб доставки еды устроили забастовку
Киев • УНН
Курьеры Foodora, Wolt и Bolt Food протестуют из-за низкой оплаты труда и отсутствия поддержки. Ожидаются перебои в работе сервисов 13 марта.
В пятницу, 13 марта, клиенты сервисов доставки еды в Чехии могут ожидать свои заказы дольше обычного из-за запланированного протеста курьеров, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.
Организаторы призвали работников платформ Foodora, Wolt и Bolt Food присоединиться к однодневной забастовке. Они заявляют, что недовольны уровнем и непрозрачностью оплаты труда. По словам курьеров, доходы в последнее время снизились. Кроме того, курьеры жалуются на сложности с получением ответов от компаний в случае проблем с приложением или выплатами.
Организаторы акции надеются, что к протесту присоединится примерно половина курьеров. Однако представители платформ заявляют, что не ожидают серьезных перебоев в работе сервисов и утверждают, что продолжают работать над улучшением системы оплаты и учитывать обратную связь сотрудников.