В Чехии курьеры служб доставки еды устроили забастовку

В пятницу, 13 марта, клиенты сервисов доставки еды в Чехии могут ожидать свои заказы дольше обычного из-за запланированного протеста курьеров, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.

Организаторы призвали работников платформ Foodora, Wolt и Bolt Food присоединиться к однодневной забастовке. Они заявляют, что недовольны уровнем и непрозрачностью оплаты труда. По словам курьеров, доходы в последнее время снизились. Кроме того, курьеры жалуются на сложности с получением ответов от компаний в случае проблем с приложением или выплатами.

Организаторы акции надеются, что к протесту присоединится примерно половина курьеров. Однако представители платформ заявляют, что не ожидают серьезных перебоев в работе сервисов и утверждают, что продолжают работать над улучшением системы оплаты и учитывать обратную связь сотрудников.