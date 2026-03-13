У Чехії кур'єри служб доставок їжі влаштували страйк

У п'ятницю, 13 березня, клієнти сервісів доставки їжі в Чехії можуть чекати на свої замовлення довше звичайного через запланований протест кур'єрів, передає УНН із посиланням на Радіо Прага.

Організатори закликали працівників платформ Foodora, Wolt та Bolt Food приєднатися до одноденного страйку. Вони заявляють, що незадоволені рівнем та непрозорістю оплати праці. За словами кур'єрів, прибутки останнім часом знизилися. Крім того, кур'єри скаржаться на складнощі з отриманням відповідей від компаній у разі проблем із додатком чи виплатами.

Організатори акції сподіваються, що до протесту долучиться приблизно половина кур'єрів. Проте представники платформ заявляють, що не очікують серйозних перебоїв у роботі сервісів і стверджують, що продовжують працювати над покращенням системи оплати та враховувати зворотний зв'язок співробітників.