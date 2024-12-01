В Чехии хотят ввести должности украинских помощников полиции

Город Йиглава в Чехии планирует ввести должности украинских помощников полиции, которые будут помогать правоохранителям в профилактике преступности. Об этом сообщает Radio Prague International передает УНН.

Детали

Мэр города Петр Решка выразил надежду, что помощники помогут полиции сблизиться с большой украинской общиной Йиглавы и способствовать установлению большего доверия к правоохранителям.

Мы имеем четыре места для цыганских помощников, и мы хотим привлечь еще двух украинских - сообщил мэр.

Город подаст заявку на выделение средств на новых помощников. Петр Рышка предполагает, что, если найдутся подходящие кандидаты, они могут начать работу следующей весной. По словам мэра в некоторых городах уже работают помощники по работе с украинцами.

Всего по данным администрации, в 50-тысячной Йиглаве проживает около 7000 выходцев из Украины.

Здесь довольно большая диаспора, с которой бывают некоторые проблемы, и мы думаем, что могли бы стать к ним немного ближе - сказал мэр.

Он считает несущественным, как долго потенциальные претенденты живут в городе.

Для меня важно, чтобы такой кандидат был лучшим из тех, кто мог бы нам помочь - подчеркнул Петр Рышка.

Как уточняет Radio Prague International ассистенты по предупреждению преступности работают в сотрудничестве с полицией, помогая ей обеспечивать общественный порядок. Они могут разговаривать с людьми и привлекать внимание к соблюдению закона.

Напомним

Украина и Чешская Республика подписали обновленное Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью, предотвращения и выявления преступной деятельности, обеспечения общественного порядка и безопасности.