В Чехии хотят ввести должности украинских помощников полиции
Киев • УНН
Город Йиглава планирует нанять двух украинских помощников полиции для работы с местной украинской общиной. В 50-тысячном городе проживает около 7000 украинцев, поэтому новые ассистенты будут помогать в профилактике преступности.
Город Йиглава в Чехии планирует ввести должности украинских помощников полиции, которые будут помогать правоохранителям в профилактике преступности. Об этом сообщает Radio Prague International передает УНН.
Детали
Мэр города Петр Решка выразил надежду, что помощники помогут полиции сблизиться с большой украинской общиной Йиглавы и способствовать установлению большего доверия к правоохранителям.
Мы имеем четыре места для цыганских помощников, и мы хотим привлечь еще двух украинских
Город подаст заявку на выделение средств на новых помощников. Петр Рышка предполагает, что, если найдутся подходящие кандидаты, они могут начать работу следующей весной. По словам мэра в некоторых городах уже работают помощники по работе с украинцами.
Всего по данным администрации, в 50-тысячной Йиглаве проживает около 7000 выходцев из Украины.
Здесь довольно большая диаспора, с которой бывают некоторые проблемы, и мы думаем, что могли бы стать к ним немного ближе
Он считает несущественным, как долго потенциальные претенденты живут в городе.
Для меня важно, чтобы такой кандидат был лучшим из тех, кто мог бы нам помочь
Как уточняет Radio Prague International ассистенты по предупреждению преступности работают в сотрудничестве с полицией, помогая ей обеспечивать общественный порядок. Они могут разговаривать с людьми и привлекать внимание к соблюдению закона.
Напомним
Украина и Чешская Республика подписали обновленное Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью, предотвращения и выявления преступной деятельности, обеспечения общественного порядка и безопасности.