Существует ли детская депрессия и как не пропустить болезнь
Зеленский не фигурирует в деле о легализации 460 млн грн – НАБУ
Ермака еще не вызывали на допрос - адвокат
Глава ВОЗ: нет никаких признаков того, что мы находимся в начале более крупной вспышки хантавируса
Бывшему главе ОП Андрею Ермаку сообщили о подозрении - САП
"Обновите вашу деятельность и доход": почему банки начинают интересоваться вашими доходами, местом работы и источниками средств
НДС будут платить маркетплейсы: в Минфине рассказали, что изменит новая модель налогообложения международных посылок
«Евровидение-2026»: кто фавориты конкурса и какие шансы на победу у Украины
ЕС и Британия ввели новые санкции из-за похищения и "русификации" украинских детей
Возможна ли встреча Зеленского и путина - эксперт объяснил, почему кремль блокирует прямые переговоры
В Чехии хотят ужесточить предоставление украинцам временной защиты - СМИ

Киев • УНН

 • 948 просмотра

В мае Чехия представит закон об ужесточении миграционных правил. Документ предусматривает контроль украинских авто и более жесткие условия временной защиты.

В середине мая правительственная коалиция представит законопроект, ужесточающий миграционные правила. Палата депутатов может начать его обсуждение уже в июне. Изменения коснутся порядка предоставления временной защиты беженцам из Украины. Об этом по итогам заседания коалиционного совета заявил спикер нижней палаты парламента и лидер партии SPD Томио Окамура, передает УНН со ссылкой на "Радио Прага".

По словам политика, речь идет о комплексных поправках, подготовленных сразу несколькими министерствами. Изменения коснутся как порядка предоставления временной защиты беженцам из Украины, так и общих условий пребывания других иностранцев в Чехии.

"Мы намерены ужесточить условия получения статуса временной защиты, а также правила долгосрочного пребывания. В частности, это будет касаться контроля автомобилей с украинскими номерами, прохождения техосмотров и ряда других вопросов", – сообщил Окамура журналистам.

Дом спикера парламента Чехии иронично обозначили на Google Maps как "Организацию по поддержке Украины"27.01.26, 22:43 • 5269 просмотров

На своей странице в Facebook лидер SPD написал: "Я рад, что в нашем правительстве достигнуто согласие по защите границ от массовой миграции. Мы вводим политику нулевой толерантности к нелегалам, отклоним миграционный пакт ЕС и примем новый закон "О миграции и убежище".

Новый закон об убежище будет четким и справедливым: убежище будет предоставляться только в исключительных, строго определенных случаях. Приоритетами миграционной политики станут потребности рынка труда и интересы национальной безопасности.

Мы не потерпим преступности среди иностранцев. Полномочия полиции и миграционной службы будут расширены, а правила пребывания ужесточены. Мы обеспечим быстрое и неотвратимое выдворение правонарушителей из страны. Государство обязано полностью контролировать, кто находится на его территории и соблюдает ли такой человек наши законы".

Доходы Чехии от работающих украинцев превысили государственные расходы на гуманитарную помощь беженцам22.02.26, 02:16 • 6420 просмотров

Напомним

В ноябре председатель нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура приказал снять украинский флаг, установленный в 2022 году. В ответ оппозиция вывесила новые флаги из окон парламентских офисов, назвав действия Окамуры позорными.

Антонина Туманова

Политика