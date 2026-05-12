В Чехии хотят ужесточить предоставление украинцам временной защиты - СМИ

В середине мая правительственная коалиция представит законопроект, ужесточающий миграционные правила. Палата депутатов может начать его обсуждение уже в июне. Изменения коснутся порядка предоставления временной защиты беженцам из Украины. Об этом по итогам заседания коалиционного совета заявил спикер нижней палаты парламента и лидер партии SPD Томио Окамура, передает УНН со ссылкой на "Радио Прага".

По словам политика, речь идет о комплексных поправках, подготовленных сразу несколькими министерствами. Изменения коснутся как порядка предоставления временной защиты беженцам из Украины, так и общих условий пребывания других иностранцев в Чехии.

"Мы намерены ужесточить условия получения статуса временной защиты, а также правила долгосрочного пребывания. В частности, это будет касаться контроля автомобилей с украинскими номерами, прохождения техосмотров и ряда других вопросов", – сообщил Окамура журналистам.

На своей странице в Facebook лидер SPD написал: "Я рад, что в нашем правительстве достигнуто согласие по защите границ от массовой миграции. Мы вводим политику нулевой толерантности к нелегалам, отклоним миграционный пакт ЕС и примем новый закон "О миграции и убежище".

Новый закон об убежище будет четким и справедливым: убежище будет предоставляться только в исключительных, строго определенных случаях. Приоритетами миграционной политики станут потребности рынка труда и интересы национальной безопасности.

Мы не потерпим преступности среди иностранцев. Полномочия полиции и миграционной службы будут расширены, а правила пребывания ужесточены. Мы обеспечим быстрое и неотвратимое выдворение правонарушителей из страны. Государство обязано полностью контролировать, кто находится на его территории и соблюдает ли такой человек наши законы".

В ноябре председатель нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура приказал снять украинский флаг, установленный в 2022 году. В ответ оппозиция вывесила новые флаги из окон парламентских офисов, назвав действия Окамуры позорными.