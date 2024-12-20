В Броварах состоялся торжественный молитвенный завтрак в честь Рождества
Киев • УНН
В Броварах провели традиционный молитвенный завтрак с участием религиозных громад и местных властей. Пластуны доставили благодатный огонь, а священники разных конфессий обратились к присутствующим со словами поддержки.
Накануне празднования Рождества Христова в Броварах состоялся традиционный молитвенный завтрак, который объединил представителей религиозных громад, местные власти и жителей города. Нынешнее мероприятие имело особый символизм, ведь пластуны доставили в Бровары благодатный огонь - символ мира, любви и надежды пишет УНН.
"Традиционный Молитвенный завтрак сегодня был особенно торжественным, ведь накануне Рождества Христова каждый из нас обращается с молитвой о единственном сверхважном событии - победе, мире и спокойствии на нашей земле", - отметил городской голова Игорь Сапожко.
Во время завтрака священники разных конфессий обратились к присутствующим со словами наставлений и поддержки. Игорь Сапожко выразил благодарность святым отцам за их роль в духовном объединении громады.
"Я благодарен за поддержку и доброе слово наставления нашим святым отцам, которые, представляя различные религиозные громады, находят невероятно правильные слова, поддерживая и объединяя всех, кто нуждается в вере и Божьей любви", - отметил Броварской городской голова.
Благодатный огонь, привезенный пластунами, стал символом единства и веры в победу Украины. Участники мероприятия имели возможность зажечь свечи от огня и разделить общую молитву за мир и согласие в стране.
Молитвенный завтрак в Броварах стал напоминанием о том, как важно сохранять веру, единство и надежду даже в самые трудные времена.