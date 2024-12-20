В Броварах состоялся торжественный молитвенный завтрак в честь Рождества

ukenru
Эксклюзив
Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
 • 77408 просмотра

Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт
 • 117181 просмотра

АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
 • 136299 просмотра

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ
 • 124895 просмотра

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ

Эксклюзив
Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов
 • 123749 просмотра

Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов

Эксклюзив
Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт
 • 147279 просмотра

Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник
 • 150661 просмотра

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник

Эксклюзив
Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС
 • 134062 просмотра

Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно
 • 111947 просмотра

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно

Эксклюзив
Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах
 • 113082 просмотра

Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ДТЭК ограничивает информацию об энергосистеме: что происходит

ДТЭК ограничивает информацию об энергосистеме: что происходит

 • 21287 просмотра
Война россии против Украины длится слишком долго: Шольц поговорил с Трампом

Война россии против Украины длится слишком долго: Шольц поговорил с Трампом

 • 27923 просмотра
В Украине выпустили новую памятную монету "Новогодняя игрушка"

В Украине выпустили новую памятную монету "Новогодняя игрушка"

 • 20909 просмотра
Возле стратегической базы Северного флота рф в Мурманске прогремел взрыв: что известно

Возле стратегической базы Северного флота рф в Мурманске прогремел взрыв: что известно

 • 26789 просмотра
Украина и Италия усиливают военное партнерство: новый этап сотрудничества в 2025 году

Украина и Италия усиливают военное партнерство: новый этап сотрудничества в 2025 году

 • 17126 просмотра
публикации
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
Эксклюзив

 • 136302 просмотра
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

 • 113062 просмотра
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

 • 133522 просмотра
Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

 • 141840 просмотра
АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

 • 155341 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Spotify фиксирует рекордный рост популярности Drum 'N' Bass за последние годы

Spotify фиксирует рекордный рост популярности Drum 'N' Bass за последние годы

 • 33291 просмотра
Björk, Skepta и Tim Sweeney проведут новогодние трансляции на Apple Music: что будет на стриминговом сервисе 31 декабря

Björk, Skepta и Tim Sweeney проведут новогодние трансляции на Apple Music: что будет на стриминговом сервисе 31 декабря

 • 62607 просмотра
Принц Уильям и Кейт опубликовали трогательную рождественскую открытку с детьми

Принц Уильям и Кейт опубликовали трогательную рождественскую открытку с детьми

 • 69652 просмотра
Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

 • 108498 просмотра
Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

 • 103755 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

В Броварах состоялся торжественный молитвенный завтрак в честь Рождества

В Броварах состоялся торжественный молитвенный завтрак в честь Рождества

Киев  •  УНН

 • 4269 просмотра

Read in English

В Броварах провели традиционный молитвенный завтрак с участием религиозных громад и местных властей. Пластуны доставили благодатный огонь, а священники разных конфессий обратились к присутствующим со словами поддержки.

Накануне празднования Рождества Христова в Броварах состоялся традиционный молитвенный завтрак, который объединил представителей религиозных громад, местные власти и жителей города. Нынешнее мероприятие имело особый символизм, ведь пластуны доставили в Бровары благодатный огонь - символ мира, любви и надежды пишет УНН.

"Традиционный Молитвенный завтрак сегодня был особенно торжественным, ведь накануне Рождества Христова каждый из нас обращается с молитвой о единственном сверхважном событии - победе, мире и спокойствии на нашей земле", - отметил городской голова Игорь Сапожко.

Во время завтрака священники разных конфессий обратились к присутствующим со словами наставлений и поддержки. Игорь Сапожко выразил благодарность святым отцам за их роль в духовном объединении громады.

"Я благодарен за поддержку и доброе слово наставления нашим святым отцам, которые, представляя различные религиозные громады, находят невероятно правильные слова, поддерживая и объединяя всех, кто нуждается в вере и Божьей любви", - отметил Броварской городской голова.

Благодатный огонь, привезенный пластунами, стал символом единства и веры в победу Украины. Участники мероприятия имели возможность зажечь свечи от огня и разделить общую молитву за мир и согласие в стране.

Молитвенный завтрак в Броварах стал напоминанием о том, как важно сохранять веру, единство и надежду даже в самые трудные времена.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоКультура
ukrainaУкраина
brovariБровары