В Британии завершила обучение третья группа украинских пилотов
Киев • УНН
В Кренвелле состоялась выпускная церемония третьей группы пилотов ВВС Украины. Посол Валерий Залужный поблагодарил Великобританию за поддержку и назвал обучение пилотов преимуществом над врагом.
Подготовку на базе Королевских ВВС в британском Кренвелле завершила третья группа пилотов ВВС Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил посол Украины в Лондоне Валерий Залужный в Telegram, пишет УНН.
Вместе с заместителем государственного секретаря парламента Великобритании по вопросам Вооруженных Сил Люком Поллардом приняли участие в выпускной церемонии 3-й когорты пилотов ВВС Вооруженных Сил Украины, которая состоялась на базе Королевских ВВС в Кренвелле,
Посол также поблагодарил Великобританию за поддержку Украины.
Еще раз хочу поблагодарить британское правительство и народ за постоянную поддержку Украины. Именно благодаря этой поддержке мы продолжаем борьбу. Благодаря Великобритании, мы имеем шанс на Победу,
Обучение украинских пилотов дипломат назвал преимуществом над врагом, которое Украина получает благодаря поддержке союзников.
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