В Британии завершила обучение третья группа украинских пилотов

Подготовку на базе Королевских ВВС в британском Кренвелле завершила третья группа пилотов ВВС Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил посол Украины в Лондоне Валерий Залужный в Telegram, пишет УНН.

Вместе с заместителем государственного секретаря парламента Великобритании по вопросам Вооруженных Сил Люком Поллардом приняли участие в выпускной церемонии 3-й когорты пилотов ВВС Вооруженных Сил Украины, которая состоялась на базе Королевских ВВС в Кренвелле, - написал Залужный.

Посол также поблагодарил Великобританию за поддержку Украины.

Еще раз хочу поблагодарить британское правительство и народ за постоянную поддержку Украины. Именно благодаря этой поддержке мы продолжаем борьбу. Благодаря Великобритании, мы имеем шанс на Победу, - написал Залужный.

Обучение украинских пилотов дипломат назвал преимуществом над врагом, которое Украина получает благодаря поддержке союзников.

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