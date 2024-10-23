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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Британии завершила обучение третья группа украинских пилотов

В Британии завершила обучение третья группа украинских пилотов

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 00:23  •  1118 просмотра

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В Кренвелле состоялась выпускная церемония третьей группы пилотов ВВС Украины. Посол Валерий Залужный поблагодарил Великобританию за поддержку и назвал обучение пилотов преимуществом над врагом.

Подготовку на базе Королевских ВВС в британском Кренвелле завершила третья группа пилотов ВВС Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил посол Украины в Лондоне Валерий Залужный в Telegram, пишет УНН.

Вместе с заместителем государственного секретаря парламента Великобритании по вопросам Вооруженных Сил Люком Поллардом приняли участие в выпускной церемонии 3-й когорты пилотов ВВС Вооруженных Сил Украины, которая состоялась на базе Королевских ВВС в Кренвелле,

- написал Залужный.

Посол также поблагодарил Великобританию за поддержку Украины.

Еще раз хочу поблагодарить британское правительство и народ за постоянную поддержку Украины. Именно благодаря этой поддержке мы продолжаем борьбу. Благодаря Великобритании, мы имеем шанс на Победу,

- написал Залужный.
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Обучение украинских пилотов дипломат назвал преимуществом над врагом, которое Украина получает благодаря поддержке союзников.

Британия предоставляет Украине военный заем на 2,26 млрд фунтов22 октября 2024, 01:04 • 72672 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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