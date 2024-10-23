У Британії завершила навчання третя група українських пілотів
Київ • УНН
У Кренвеллі відбулася випускна церемонія третьої групи пілотів ВПС України. Посол Валерій Залужний подякував Великій Британії за підтримку та назвав навчання пілотів перевагою над ворогом.
Підготовку на базі Королівських ВПС у британському Кренвеллі завершила третя група пілотів ВПС Збройних Сил України. Про це повідомив посол України в Лондоні Валерій Залужний у Telegram, пише УНН.
Разом з заступником державного секретаря парламенту Великої Британії з питань Збройних Сил Люком Поллардом взяли участь у випускній церемонії 3-ї когорти пілотів ВПС Збройних Сил України, яка відбулася на базі Королівських ВПС у Кренвеллі,
Посол також подякував Великій Британії за підтримку України.
Вкотре хочу подякувати британському уряду та народу за постійну підтримку України. Саме завдяки цій підтримці ми продовжуємо боротьбу. Завдяки Великій Британії, ми маємо шанс на Перемогу,
Навчання українських пілотів дипломат назвав перевагою над ворогом, яку Україна отримує завдяки підтримці союзників.
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