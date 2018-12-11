В Бразилии расстреляли прихожан кафедрального собора
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. По меньшей мере пять человек убиты в результате стрельбы в кафедральном соборе города Кампинас (штат Сан-Паулу) на юго-востоке Бразилии. Об этом сообщил телеканал Globo, передает УНН.
По его данным, один из раненых скончался в больнице. Сообщается о четырех убитых. Кроме того, сам стрелок покончил с собой.
“Лица жертв пока не установлены. У нас нет информации о мотивах (преступника — ред.)”, — сказал в эфире телеканала Globo представитель спасательной службы Алешандри Монтейру.
Как рассказали Globo очевидцы, преступник открыл стрельбу по прихожанам, которые собрались на службу в обеденное время.
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Бразильская полиция установила личность преступника. Им является 49-летний Еулере Фернанду Грандольфу.
“У нас есть видеозапись, на которой видно, как он заходит в собор. Это свидетельствует о том, что он был один. И само развитие событий также свидетельствует об этом. К счастью, своевременные действия полиции предотвратили появление большего количества жертв”, — сказал следователь по делу на пресс-конференции.
По его словам, представители правоохранительных органов, патрулировали район, услышали выстрелы и сразу же прибыли на место ЧП. Они вошли в собор, ранили преступника, и только после этого он покончил с собой. Следствие не исключает, что сначала стрелок планировал бежать. Его мотивы до сих пор не определены.
Напомним, во время нападения неизвестных на бар в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики пострадали восемь человек. Трое из них погибли. Нападение произошло в пригороде Монтеррея, столицы региона.