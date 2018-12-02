Біля консульства США у Мексиці прогримів вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Вибухівка була підірвана біля консульства США в місті Гвадалахара в штаті Халіско на заході Мексики. Відомостей про постраждалих не надходило. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter сторінку генеральної прокуратури регіону.
“Після того, що сталося біля консульства США в Гвадалахарі, де, за повідомленнями, стався підрив вибухового пристрою, федеральна влада приступила до розслідування, про результати якого буде повідомлено пізніше”, — йдеться в заяві.
Як повідомляє телеканал “Televisa”, невідомий підкинув вибуховий пристрій у напрямку консульства США, після чого втік. Вибух пошкодив паркан саду при консульстві, що знаходиться за межами самої будівлі.
За неофіційною інформацією, на місці вибуху знайдені фрагменти осколкової гранати.
Раніше у американському штаті Флорида внаслідок того, як невеликий літак врізався у будівлю в якій розташовано центр терапії для дітей з аутизмом, загибло двоє осіб.