Біля консульства США у Мексиці прогримів вибух

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Вибухівка була підірвана біля консульства США в місті Гвадалахара в штаті Халіско на заході Мексики. Відомостей про постраждалих не надходило. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter сторінку генеральної прокуратури регіону.