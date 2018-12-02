У США літак врізався в будівлю дитячого центру терапії

КИЇВ. 2 грудня. УНН. У американському штаті Флорида внаслідок того, як невеликий літак врізався у будівлю, в якій розташовано центр терапії для дітей з аутизмом, загибло двоє осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал NBC.