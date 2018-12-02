У США літак врізався в будівлю дитячого центру терапії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У американському штаті Флорида внаслідок того, як невеликий літак врізався у будівлю, в якій розташовано центр терапії для дітей з аутизмом, загибло двоє осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал NBC.
Аварія сталась у місті Форт-Лодердейл, штат Флорида, після того, як літак вилетів з місцевого аеропорту. Жертвами катастрофи стали пасажири, що знаходились на борту.
У центрі терапії в момент інциденту знаходилось 13 осіб, з них вісім дорослих та п'ятеро дітей. Додається, що невеликі травми отримала одна з вчительок, яка допомагала вивести з будівлі неповнолітніх.
Нагадаємо, у бразильському Сан-Паулу невеликий літак незабаром після зльоту впав на житлові будинки.