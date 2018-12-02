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У США літак врізався в будівлю дитячого центру терапії

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. У американському штаті Флорида внаслідок того, як невеликий літак врізався у будівлю, в якій розташовано центр терапії для дітей з аутизмом, загибло двоє осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал NBC

Аварія сталась у місті Форт-Лодердейл, штат Флорида, після того, як літак вилетів з місцевого аеропорту. Жертвами катастрофи стали пасажири, що знаходились на борту.

У центрі терапії в момент інциденту знаходилось 13 осіб, з них вісім дорослих та п'ятеро дітей. Додається, що невеликі травми отримала одна з вчительок, яка допомагала вивести з будівлі неповнолітніх.

Нагадаємо, у бразильському Сан-Паулу невеликий літак незабаром після зльоту впав  на житлові будинки.

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