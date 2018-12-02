В США самолет врезался в здание детского центра терапии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В американском штате Флорида в результате того, как небольшой самолет врезался в здание, в котором расположен центр терапии для детей с аутизмом, погибло два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал NBC.
Авария произошла в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида, после того, как самолет вылетел из местного аэропорта. Жертвами катастрофы стали пассажиры, которые находились на борту самолета.
В центре терапии в момент инцидента находилось 13 человек, из них восемь взрослых и пятеро детей. Добавляется, что небольшие травмы получила одна из учительниц, которая помогала вывести из здания несовершеннолетних.
Напомним, в бразильском Сан-Паулу небольшой самолет вскоре после взлета упал на жилые дома.