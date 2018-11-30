У Бразилії літак впав на житлові будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У бразильському Сан-Паулу невеликий літак незабаром після зльоту впав на житлові будинки. Щонайменше двоє людей загинули, передає УНН з посиланням на Reuters.
Літак Cessna 210N упав на двоповерховий будинок. Щонайменше двоє людей загинули, ще 12 осіб поранені.
Як повідомляється, незрозуміло, жертвами стали пасажири літака чи мешканці будинків.
Інцидент стався поблизу аеродрому "Кампу-ді-Марті". Причина катастрофи невідома.
Як видно на відео з місця події, полум'ям були охоплені дві будівлі та припарковані на вулиці транспортні засоби.
Нагадаємо, приватний літак Трампа потрапив в аварію.
Bombeiros já controlaram o incêndio causado pela queda de um Cessna 210 perto do Campo de Marte, na zona norte. O pequeno avião caiu sobre uma casa e carros. Informações preliminares dão conta de que duas pessoas morreram e mais de dez ficaram feridas. pic.twitter.com/niUmHmoiak— BuzzFeedNewsBR (@BuzzFeedNewsBR) 30 ноября 2018 г.