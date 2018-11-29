Приватний літак Трампа потрапив в аварію
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. В аеропорту Ла-Гуардія, штат Нью-Йорк, літак Bombardier Global Express зачепив приватний літак президента США Дональда Трампа. Самого президента на борту не було, передає УНН з посиланням на АР.
"У Trump Organization підтвердили, що корпоративний літак, що маневрував на місці паркування, зачепив крило припаркованого Boeing 757 Трампа", - пише видання.
Повідомляється, що інцидент стався у середу, близько 8:30 ранку за місцевим часом.
Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, а аеропорт працює у штатному режимі, пише видання.
Трамп використовував літак протягом 2016 року під час передвиборчої кампаніх, але з моменту вступу на посаду літає на Першому борті (Air Force One).
Як повідомляв УНН, президент Литви Даля Грібаускайте разом з литовською делегацією не змогла вилетіти до Риги на урочистості з нагоди 100-річчя незалежності Латвії через несправність літака.