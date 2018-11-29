Частный самолет Трампа попал в аварию

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 101085 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 107031 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 142794 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139498 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133855 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127131 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 166935 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118001 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141580 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145376 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Киев  •  УНН

 • 53385 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В аэропорту Ла-Гуардия, штат Нью-Йорк, самолет Bombardier Global Express задел частный самолет президента США Дональда Трампа. Самого президента на борту не было, передает УНН со ссылкой на АР.

"В Trump Organization подтвердили, что корпоративный самолет, маневрировал на месте парковки, задел крыло припаркованного Boeing 757 Трампа", - пишет издание.

Сообщается, что инцидент произошел в среду, около 8:30 утра по местному времени.

В результате инцидента никто не пострадал, а аэропорт работает в штатном режиме, пишет издание.

Трамп использовал самолёт 2016 года во время предвыборных кампаний, но с момента вступления в должность летает на Первом борту (Air Force One).

Как сообщал УНН, президент Литвы Даля Грибаускайте вместе с литовской делегацией не смогла вылететь в Ригу на торжества по случаю 100-летия независимости Латвии из-за неисправности самолета.

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