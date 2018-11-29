Частный самолет Трампа попал в аварию
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В аэропорту Ла-Гуардия, штат Нью-Йорк, самолет Bombardier Global Express задел частный самолет президента США Дональда Трампа. Самого президента на борту не было, передает УНН со ссылкой на АР.
"В Trump Organization подтвердили, что корпоративный самолет, маневрировал на месте парковки, задел крыло припаркованного Boeing 757 Трампа", - пишет издание.
Сообщается, что инцидент произошел в среду, около 8:30 утра по местному времени.
В результате инцидента никто не пострадал, а аэропорт работает в штатном режиме, пишет издание.
Трамп использовал самолёт 2016 года во время предвыборных кампаний, но с момента вступления в должность летает на Первом борту (Air Force One).
Как сообщал УНН, президент Литвы Даля Грибаускайте вместе с литовской делегацией не смогла вылететь в Ригу на торжества по случаю 100-летия независимости Латвии из-за неисправности самолета.